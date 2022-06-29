Новый глава алтайского управления ФНС объявил о пересмотре стратегии налоговых проверок бизнеса

Алексей Легостаев, в мае занявший пост руководителя УФНС по Алтайскому краю, в ходе встречи с алтайскими предпринимателями заявил о стратегическом изменении подхода налоговой службы России к проведению проверок бизнеса. Новый подход, судя по словам главного алтайского налоговика, начнут отлаживать в 2022 году. Рассказываем, что об этом известно.

В чем суть нового подхода ФНС

Напомним, в марте, после введения санкций, правительство РФ ввело временный мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.

Но налоговый контроль приостановлен не был, хотя в бизнес-сообществе ждали изменений и в этой сфере. И вот Алексей Легостаев объяснил на встрече с алтайскими предпринимателями новый принцип проведения контроля.

«Контрольные мероприятия мы в первую и главную очередь будем проводить в отношении налогоплательщика, у которого выявлены риски налоговых нарушений по декларациям, поданным в 2022 году. Если налогоплательщик представляет декларацию в 2022 году и наши информационные системы не фиксируют риски, то с большой долей вероятности (95 или 99%), мы к этому налогоплательщику не придем с контрольными мероприятиями ни за 2019-й, ни за 2020-й, ни за 2021-й год», — объяснил Легостаев.

Алексей Легостаев. Altapress.ru

Основной риск ухода от налогообложения — по декларациям по налогу на добавленную стоимость, уточнил налоговик.

По сути, речь идет о выстраивании новых отношений с налогоплательщиком, чуть позже объяснили altapress.ru в УФНС. Если бизнес работает в правовом поле в 2022 году, у налоговой службы к нему претензий не будет и за прошлые периоды.

Как будут общаться в случае нарушений

Если же информационные системы ФНС зафиксируют риски ухода от налогов, инспекция проведет у такого налогоплательщика проверку за три предшествующих года.

Но и в случае выявления рисков, на первом этапе, ФНС предложит налогоплательщику устранить их. Если общий язык удастся найти и риски будут устранены, налогоплательщик «выйдет из поля зрения в части организации контрольной работы», объяснил Легостаев.

Налоги. Налоговая служба. ФНС.

Этот подход налоговик назвал мерой поддержки бизнеса в сложный период и «глобальным стратегическим изменением подхода к организации контрольной работы» в ФНС.

«Дай бог этот механизм запустить и добиться его качественной работы — на это нам потребуется года два-три точно. Я надеюсь, что эта идеология не претерпит изменения в ближайшие два-три года. И дай бог, чтобы этот механизм возымел свое действие, чтобы через три года у нас не было претензий по 2022 году», — также объяснил руководитель УФНС.

Ранее altapress.ru рассказывал, что в 2022 году произойдет переоценка кадастровой стоимости всех земельных участков в Адтайском крае. Но в 2023-м году налог на землю не увеличится, даже если кадастровая стоимость возрастет.