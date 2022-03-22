О резком подорожании продукции в России предупредили Nestle и Unilever

Швейцарская корпорация Nestle и британская компания Unilever заявили, что с 1 апреля поднимут цены на свою продукцию в России.

Подорожание будет варьироваться в диапазоне от 10 до 45%, пишут «Известия» со ссылкой на документы производителей.

Резкий рост стоимости товаров коснется ведущих брендов на рынке.

Так, с 1 апреля цены напитков Nescafe увеличатся до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20−30%, какао и напитков Nesquik — от 20 до 25%.

Хлопья с молоком на завтрак. CC0

Кроме того, может вырасти стоимость готовых завтраков (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) — от 20 до 30%, а шоколадной продукции — до 25.

С 1 апреля также увеличатся цены пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого от компании Unilever. Не указано точно, товары каких брендов подорожают, но в России изготовитель развивает Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и другие марки.

Обе компании объяснили свои решения изменениями ситуации на рынке, трудностями в логистике, а также повышением стоимости сырья и упаковки, пишет Lenta.ru.

В Минсельхозе подтвердили проблемы, о которых указали производители.

На издержки предприятий значительное влияние также оказывают валютные колебания на импортное сырье и перестройка традиционных логистических маршрутов.

Ранее сообщалось, что продукция P&G существенно подорожает для россиян — в среднем на 40%.