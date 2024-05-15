Один из алтайских производителей сельхозтехники вложит более миллиарда рублей в импортозамещение

Компания «Комплекс АГРО» ведет строительство новой производственной площадки в Барнауле. На ней будут делать технику, замещающую импортные машины, сообщает региональное министерство промышленности. Как рассказал гендиректор компании Дмитрий Беляев, всего в проект инвестируют более одного миллиарда рублей. Рассказываем, почему это так важно.

Объемы строительства

Строительство площадки запустили в 2023 году. На будущем заводе планируют изготавливать новые виды техники — посевные комплексы и культиваторы. Производство будет направлено на импортозамещение.

Ранее на территории не имелось необходимой инфраструктуры. Коммуникации тоже прокладывали отдельно.

Строительство новой производственной площадки «Комплекс АГРО». Предоставлено altapress.ru Строительство новой производственной площадки «Комплекс АГРО». Предоставлено altapress.ru Строительство новой производственной площадки «Комплекс АГРО». Предоставлено altapress.ru Строительство новой производственной площадки «Комплекс АГРО». Предоставлено altapress.ru

Ранее гендиректор компании Дмитрий Беляев рассказал, что ждать разрешения на строительство пришлось полтора года. Он также подчеркнул, что к середине лета планируется закончить стройку и переходить к этапу сдачи в эксплуатацию.

Площадь застройки — порядка 11 тыс. квадратных метров. По итогам общая площадь производственных площадок компании увеличится почти вдвое. Новый завод предоставляет более 100 рабочих мест.

Закрытие потребностей

Проблема, стоящая перед промышленниками и аграриями региона, — это постепенный выход из строя импортной техники, запчасти к которой достать теперь невозможно из-за санкций. Об этой проблеме altapress.ru ранее рассказал Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края.

Теперь же потребность алтайских аграриев в посевных комплексах и культиваторах будет закрыта.

По словам Дмитрия Беляева, общая сумма инвестиций в новый завод составит более миллиарда рублей. Выпускать планируют более 200 единиц техники в год.

Дмитрий Беляев ("Комплекс Агро"). Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

«В связи с уходом иностранных поставщиков с рынка нашей страны перед российскими аграриями встал вопрос — чем заменить импортные агрегаты, — рассказал сельхозмашиностроитель. — Наша компания в рамках реализации политики импортозамещения освоила производство посевных комплексов, культиваторов предпосевной обработки, дождевальных машин и агрегатов Strip-till. Это позволяет сельхозтоваропроизводителям полностью обеспечивать свое хозяйство отечественными агрегатами, не беспокоясь о возможных проблемах с поставками запасных частей и конструктивных элементах машин. Именно высокий спрос на технику продиктовал нам необходимость расширения производственных мощностей, с чем и связано строительство производственной площадки».

Другие проекты

Это начинание — далеко не единственная инициатива компании. Организация не стоит на месте. Напомним, в минувшем году в «Комплекс Агро» завершили реконструкцию производственной площадки на проспекте Космонавтов в Барнауле. Сравниваемая в 2022 году с разрушенным Сталинградом территория теперь полностью восстановлена, и люди на ней уже вовсю трудятся.

Предприятие "Комплекс Агро". Дмитрий Лямзин

Также Дмитрий Беляев подтвердил altapress.ru намерения участвовать в проекте совместно с компанией «Смарт», производящей семечки «Джинн». «Смарт» запускает производство на Алтае, и для хранения сырья необходимо возведение элеватора.

«Комплекс Агро» вносит вклад в развитие промышленности региона, которая сейчас набирает обороты. По данным первых двух месяцев 2024 года, опубликованных крайстатом, компания находится на передовой в области обеспечения технологического суверенитета: в совокупности с результатами предприятий АНИТИМ, «Агроцентр», РЗЗ и «СиСорт» было выпущено более 30 видов новой продукции в 2023 году.

Техника компании «Комплекс АГРО». Предоставлено altapress.ru Техника компании «Комплекс АГРО». Предоставлено altapress.ru Техника компании «Комплекс АГРО». Предоставлено altapress.ru

Компания «Комплекс АГРО» работает с 2008 года. Организация начала деятельность с поставок в Россию западных образцов сельскохозяйственной техники. Параллельно освоила выпуск аналогов техники и оборудования. В 2015 году специалисты предприятия разработали первые образцы зерно-транспортного оборудования, а в 2016 году поставили в хозяйства первые три сушилки марки «Алтай».

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