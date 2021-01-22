Оптовый поставщик цветов купил на торгах последнюю народную баню Барнаула

Предприниматель Али Авдил Оглы Пашаев признан победителем аукциона по продаже последней «народной» бани — на ул. Союза Республик, 11. Здание принадлежало акционерному обществу «Быт-сервис», большинство акций которого находились в собственности Барнаула. Другие объекты недвижимости «Быт-сервиса» были также успешно распроданы.

В лот, выставленный на торги, входило административное здание площадью 900 кв. метров и здания банно-прачечного комбината № 6 с котельной площадью 1,6 тыс. кв. метров и прачечной (940 кв. метров), а также «начинка» — электрокамин, лавки, вешалки и т. п, а также право аренды участка (около 6 тыс. кв. метров).

За все это Али Авдил Оглы Пашаев предложил 38,3 млн рублей — и был признан победителем аукциона. Основной вид деятельности Пашаева — оптовая торговля цветами.

Акционерное общество «Быт-Сервис», принадлежащее, в частности, Барнаулу (но также и частным лицам), признано банкротом 6 декабря 2018 года. Впервые принадлежавшие компании бани выставили на торги в мае 2020 года.

Здания бани на ул. Союза Республик , 11. Yandex. maps

С этого времени купили здания на ул. Северо-Западная, 48-а (12,5 млн рублей), ул. Партизанская, 176 (10 млн рублей), ул. Попова, 11 (11,7 млн рублей), Аванесова, 103 (11,9 млн рублей), Чайковского, 3 (9,5 млн рублей), Тимуровская, 74 (8,4 млн рублей), ул. Герцена, 12 (8,1 млн рублей) и Каландаришвили, 4-а (5,9 млн рублей).

Тем не менее льготы на помывку в общественной бане сохраняются, депутаты расширили перечень бань, в которых можно помыться подешевле, еще в 2019 году. В 2020 году размер компенсации даже увеличили.