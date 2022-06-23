Обучение основам бережливого производства в Алтайском крае в рамках национального проекта «Производительность труда» с момента открытия «Фабрики процессов» (2019 год) и «Фабрики Офисных Процессов» (2021 год) обучились более 700 человек.

Основы бережливого производства на «Фабрике процессов» освоили более 700 человек.

Участниками специализированных тренингов становились как сотрудники предприятий-участников нацпроекта, так и представители вузов. Как неоднократно сообщал altapress.ru, обучение на «Фабриках» проходит в виде деловой игры.

«Игра максимально приближена к реальности, и мне было очень приятно видеть, как наши коллеги активно включились в работу, и не только своими руками „прощупали“ весь производственный процесс, но и показали свои знания в экономике, предлагая те или иные мероприятия по оптимизации, сокращению затрат и увеличению прибыли», — рассказывает начальник ОТиКП АО «Барнаульская горэлектросеть» Лариса Ильина.

Важно отметить, что именно сборной команде АО «Барнаульская горэлектросеть» и ООО «Барнаульская сетевая компания» принадлежит рекорд, установленный на «Фабрике процессов», 28 сентября 2021 года.

Команда АО «Барнаульская горэлектросеть» и ООО «Барнаульская сетевая компания». Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития»

Что касается рекордсменов «Фабрики Офисных Процессов», то это звание с 22 апреля 2022 года носят сотрудники ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова. При этом ранее фаворитами была команде ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» и представителям органов исполнительной власти Алтайского края.

«У нас отличная и сплоченная команда сотрудников. Я считаю, что наш успех связан со слаженной работой всего коллектива, ведь крупные дела не делаются одним человеком, они совершаются командой! Благодарим тренеров РЦК за проведенное обучение, а также за возможность нестандартно посмотреть на текущие бизнес-процессы. Несомненно, обучение на „Фабрике Офисных Процессов“ мотивирует на внедрение в работу предприятия принципов бережливого производства», — отметила по итогам тренинга представитель ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова Олеся Рудакова.

Команда ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова. Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития»

Принципиально важно, что обучение на «Фабрике процессов» и «Фабрике офисных процессов» могут проходить все сотрудники компании — от генерального директора до рядовых работников.

Руководителям такая форма занятий позволит понять потенциал повышения эффективности тех процессов, которые находятся в их зоне ответственности, замотивирует их к изменениям, а также поможет оценить потенциал развития сотрудников компании и их лидерские качества.

Что касается рядовых сотрудников, то им «Фабрика» поможет научиться выявлять потери в их повседневных операциях.

Справка

«Фабрики» базируются на подходе «обучение действием» (action learning). Этот метод сводится к тому, что обучение происходит путем решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег.

Участниками «Фабрики процессов» и «Фабрики Офисных Процессов» могут стать представители предприятий-участников национального проекта «Производительность труда», субъекты малого предпринимательства, а также представители учебных заведений, органов исполнительной власти Алтайского края и подведомственных организаций, местного самоуправления, и прочие участники по согласованию.

Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.