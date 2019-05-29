«Оторваны от жизни». Виктор Томенко высказался о пожеланиях предпринимателей Алтайского края

Представители малого и среднего бизнеса региона рассказали Виктору Томенко об угрозах их работе и необходимых изменениях в законодательстве. Губернатор назвал эти пожелания «оторванными от жизни». «Разговор наш такой, что только „дай, дай“. А где встречные обязательства и гарантии?» — поинтересовался он, но обещал по доработанным предложениям лично написать обращение в федеральные органы.

Виктор Томенко стал почетным гостем последней сессии конгресса предпринимательских объединений Алтайского края, который прошел в регионе в шестой раз. Он внимательно слушал доклады выступающих, записывая в блокнот тезисы и уточняя отдельные моменты.

Чего-то принципиально нового губернатор не услышал: «Диалог ведется на постоянной основе <…> Из раза в раз какие-то вещи повторяются и появляются в наших рассуждениях».

Конгресс предпринимательских объединений Алтайского края. altairegion22.ru

На что жаловались предприниматели

На предстоящий рост тарифов на электроэнергию до 30% и проигрышные позиции региона по сравнению с другими субъектами РФ по цене на кВт•ч.

На низкую доступность электроэнергии для жителей Алтайского края.

На растраты бюджетных средств на ненужные региону проекты. В частности , на строительство объездной дороги для Барнаула , тогда как в некоторых селах дороги не ремонтируют или их нет.

на строительство объездной дороги для Барнаула тогда как в некоторых селах дороги не ремонтируют или их нет. На блокировку банковских счетов предпринимателей из-за мизерных недоплат , в частности по налогам ( например , 200 рублей). При этом разблокировка может занимать до полутора месяцев , в течение этого времени бизнес заморожен.

в частности по налогам например 200 рублей). При этом разблокировка может занимать до полутора месяцев в течение этого времени бизнес заморожен. На внедрение новой контрольно-кассовой техники с отчетностью в налоговую через интернет. Для множества малых сел Алтайского края это проблема хотя бы потому , что там нет интернета.

что там нет интернета. На обязательство применять новые онлайн-кассы для самозанятых , например репетиторов.

например репетиторов. На повышение ставки налога на имущество физлиц.

На потерю крупных для региона предприятий. В частности , «Иткульского спиртзавода» и еще четырех других спиртзаводов. И засилья в крае низкокачественной продукции других регионов , а также Казахстана.

«Иткульского спиртзавода» и еще четырех других спиртзаводов. И засилья в крае низкокачественной продукции других регионов а также Казахстана. На ухудшение социального положения в крае , из-за которого сокращается население: по пессимистичным прогнозам , с 2,4 млн в 2018 году до 1,9 млн в 2024-м.

По итогам VI конгресса предпринимательских объединений Алтайского края подготовлена итоговая резолюция. В ней сообщество изложило инструменты, которые могут помочь решить его проблемы.

Например, предприниматели предлагают накладывать мораторий на рост цен на электроэнергию для представителей малого и среднего бизнеса, превышающий инфляцию более чем на 70%. Законодательно запретить органам контроля (надзора) приостанавливать деятельность предпринимателей без решения суда. Уменьшить ставки налога по упрощенной системе налогообложения. Ввести понижающий коэффициент стоимости патента в зависимости от числа наемных работников для легализации трудовых отношений. Всего более 30 пунктов.

Что думает почетный гость?

Все мероприятие было построено на возможности представителям предпринимательского сообщества обратиться к губернатору. Простым языком, с личными примерами рассказать о том, что их волнует и как это можно исправить. Своей комментарий лидер региона начал с тезиса: краю нужен мощный экономический рост, без которого не сдвинуться по решению всех вопросов.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Сегодня прозвучало много соображений, но если попытаться их обобщить, то мы увидим основные: снизьте размеры изымаемых платежей и увеличьте вливания. Дайте поддержку, помогите, спасите.

Конгресс предпринимательских объединений Алтайского края. altairegion22.ru

Большинство озвученных вопросов решаются на уровне федерации, в позиции власти есть обоснованная логика, она сформирована, и с наскока преодолеть ее не так просто, отметил Томенко. Если предприниматели настойчиво продолжат педалировать отдельные вопросы, не прислушиваясь ко второй стороне, то через три, пять, восемь лет ситуация не изменится.

Губернатор подчеркнул, что нужно глубже прорабатывать предложения «по упрощению чего-то, по ускорению чего-то, по увеличению финансирования чего-то», находить аргументы, в противном случае на федеральном уровне их сразу отметают.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я аргументов сегодня не услышал. Разговор наш такой, что только «дай, дай». А встречные обязательства, гарантии? <…> На меры, которые зависят от полномочий региональных властей, мы обязательно пойдем. Я немножко вроде критикую, но вы поймите меня. Я, вооружившись вашими аргументами, пойду на федеральный уровень. <…> Готов по многим позициям после дополнительных доработок лично написать обращения в федеральные органы, чтобы поддерживать и продвигать ваши предложения.

Губернатор подчеркнул, что многие «прозвучавшие здесь предложения немножко оторваны от жизни». Может, через 5−10 лет их можно будет реализовать, но в краткосрочной перспективе следует опираться на существующие принципы работы.

Как должно «рвануть» число предпринимателей?

Малое и среднее предпринимательство Алтайского края представляет 79 тыс. субъектов. Из них более 34 тыс. — юридические лица, почти 45 тыс. — индивидуальные предприниматели. В этой сфере занято 270 тыс. человек. Она дает 30% налоговых и неналоговых доходов Алтайского края.

К 2024 году региону предстоит увеличить количество работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, почти на 60 тыс. человек — с 270 до 330 тыс. Такая цель стоит в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Чтобы решить такую сложную задачу и достичь высоких показателей, надо не только пользоваться понятными инструментами, но и внедрять новые, революционные.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Когда в сферу вовлечены сотни тысяч человек, надо вести речь о системных, фундаментальных основах. Уточнять, что сегодня не позволяет выходить на заданные темпы (развития малого и среднего предпринимательства. — Прим. ред.).

Конгресс предпринимательских объединений Алтайского края. altairegion22.ru

Алтайскому краю предстоит преодолевать проблемы, которые зафиксированы по итогам 2018 года в этой сфере предпринимательства. Объем инвестиций по данной хозяйствующей категории снизился на 30%, уточнил губернатор: «В той ситуации, когда в целом объем инвестиций в экономику Алтайского края вырос на 20%. Что произошло, нам надо разбираться».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: