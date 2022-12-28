Путин подписал указ об ответных мерах на нефтяной ценовой потолок

Указ запрещает поставки российской иностранным нефти юридическим и физическим лицам, использующим механизм ценового потолка.
«Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов <…> при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», — говорится в указе.
Запрет распространяется на все этапы поставок до конечного покупателя.
Поставлять нефть могут, но только по специальному разрешению президента Владимира Путина.
Экспорт нефти будет запрещен с 1 февраля, а нефтепродуктов — «с даты, определяемой правительством РФ, но не ранее чем со дня вступления в силу настоящего указа».
Напомним, Евросоюз с 5 декабря ввел эмбарго на российскую нефть, поставляемую по морю. Также установлен потолок цен. Подробнее — в материале altapress.ru.
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