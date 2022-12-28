28 декабря
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Экономика

Путин подписал указ об ответных мерах на нефтяной ценовой потолок

Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Его опубликовали на сайте правовой информации.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

Указ запрещает поставки российской иностранным нефти юридическим и физическим лицам, использующим механизм ценового потолка.

«Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов <…> при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», — говорится в указе.

Запрет распространяется на все этапы поставок до конечного покупателя.

Поставлять нефть могут, но только по специальному разрешению президента Владимира Путина.

Экспорт нефти будет запрещен с 1 февраля, а нефтепродуктов — «с даты, определяемой правительством РФ, но не ранее чем со дня вступления в силу настоящего указа».

Напомним, Евросоюз с 5 декабря ввел эмбарго на российскую нефть, поставляемую по морю. Также установлен потолок цен. Подробнее — в материале altapress.ru.

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