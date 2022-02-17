Путин предложил оптимизировать МЧС

Президент РФ Владимир Путин поставил перед МЧС России задачу повышения эффективности деятельности за счет ликвидации дублирующих звеньев и усиления надзорной деятельности, сообщает «Интерфакс».

«Повышение эффективности деятельности МЧС во многом зависит от ликвидации дублирующих звеньев, прежде всего управленческих и обеспечивающих подразделений. Высвободившиеся таким образом штатные единицы нужно передавать в оперативные, спасательные, пожарные службы и подразделения», — заявил Путин, выступая на заседании коллегии МЧС России.

Кроме этого, подчеркнул он, для повышения эффективности деятельности МЧС необходимо «увеличивать инспекторский состав надзорных органов».

Одной из приоритетных задач министерства президент России назвал профилактику техногенных пожаров, которые представляют серьезную угрозу здоровью людей, чреваты большими экономическими потерями.

Ранее в Барнауле специалисты собрались оптимизировать общественный транспорт.