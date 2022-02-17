17 февраля -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Путин предложил оптимизировать МЧС

Президент РФ Владимир Путин поставил перед МЧС России задачу повышения эффективности деятельности за счет ликвидации дублирующих звеньев и усиления надзорной деятельности, сообщает «Интерфакс».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Повышение эффективности деятельности МЧС во многом зависит от ликвидации дублирующих звеньев, прежде всего управленческих и обеспечивающих подразделений. Высвободившиеся таким образом штатные единицы нужно передавать в оперативные, спасательные, пожарные службы и подразделения», — заявил Путин, выступая на заседании коллегии МЧС России.

Кроме этого, подчеркнул он, для повышения эффективности деятельности МЧС необходимо «увеличивать инспекторский состав надзорных органов».

Одной из приоритетных задач министерства президент России назвал профилактику техногенных пожаров, которые представляют серьезную угрозу здоровью людей, чреваты большими экономическими потерями.

Ранее в Барнауле специалисты собрались оптимизировать общественный транспорт.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость