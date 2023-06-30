Самый масштабный межрегиональный агрофорум за Уралом — День Сибирского поля прошел в Павловском районе Алтайского края. Десятки тысяч гостей приняли участие в мероприятии. И посмотреть было на что! На стенде Ростсельмаш зрелищно было всё: от яркой фотозоны с подсолнухами вдоль комбайна RSM 161 до стенда с электронными системами. После церемонии открытия Губернатор Алтайского края с делегацией побывали на площадке этого известного отечественного производителя.

Ростсельмаш представил на агрофоруме электронные системы в работе — на поле и на стенде.

Высокопоставленных гостей встречал Роман Статияди, директор департамента продаж по РФ (Восток) Ростсельмаш, он подробно рассказал о цифровых разработках — платформе РСМ Агротроник, об электронных системах и их преимуществах. Главная задача системы агроменеджмента РСМ Агротроник — контроль за техникой для владельца и максимальное упрощение работы механизатора, соответственно более точная и экономичная работа техники. Исключая человеческий фактор, ведущий российский производитель сельхозтехники предлагает аграриям существенную экономию.

Ростсельмаш представил на агрофоруме электронные системы в работе — на поле и на стенде. Фото предоставлено компанией «Агротрак».

В рамках мероприятия прошел демонстрационный показ новинки этого сезона — РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль. Зрители, присутствовавшие на показе, смогли убедиться в актуальности показанной для повышения производительности тракторов системы. РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль устанавливается прямо в поле в течение трех часов. Преимущество разработки состоит в контроле движения тракторов по полю параллельно предыдущему гону и в точности разворота, обеспечивающей минимальное перекрытие полос, что в купе положительно сказывается на сокращении временных и финансовых затрат на горючее.

Использование такой системы очень эффективно будет для хозяйства, — отмечает Александр Макогон ИП Глава КФХ Родинского района Алтайского края. — Во-первых, трактор может работать в любую погоду, невзирая на условия видимости. Во-вторых, РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль освобождает механизатора от руления, предоставляя возможность контролировать такие важные процессы как работу орудия, соблюдение скоростного режима и т.д. Экономится солярка и семена.

Ростсельмаш представил на агрофоруме электронные системы в работе — на поле и на стенде. Фото предоставлено компанией «Агротрак». Ростсельмаш представил на агрофоруме электронные системы в работе — на поле и на стенде. Фото предоставлено компанией «Агротрак». Ростсельмаш представил на агрофоруме электронные системы в работе — на поле и на стенде. Фото предоставлено компанией «Агротрак». Ростсельмаш представил на агрофоруме электронные системы в работе — на поле и на стенде. Фото предоставлено компанией «Агротрак».

Хорошую штуку Ростсельмаш разработал. Механизатор, конечно, должен присутствовать, чтобы контролировать процессы. Система РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль устанавливается прямо в поле в течение трех часов, и очень помогает механизатору, и горючее экономит, и семенной материал, — говорит испытатель системы — инженер сервисной службы компании «Агротрак» Виктор Бобровский. — Находясь в поле, механизатор выбирает сторону поворота, за 20 метров система оповещает, что намерена сделать разворот. Если судить по собственному опыту, то человек просто сильней завернул бы — и всё. Система делает это плавно для того, чтобы более точно попасть на линию. Механизатор всегда идет с перекрытием, чтобы не было просевов. А тут два с половиной сантиметра перекрытие. Это невероятная точность! Если бы был механизатор, как минимум 20 сантиметров перекрытие шло. Потому что на глаз не попадешь так точно. Это хорошо разработали. Большая экономия для хозяйства. Это и экономия солярки, допустим возьмем 200 гектар, при небольшом перекрытии пусть выйдет в итоге 220. А если без «подрульки» вышло бы 250-260 гектар. Получается, пережег солярки. А если это посевная, то еще и семена. Экономия в любом случае выходит.

Помимо стенда электронных систем на выставочной площадке ведущего российского производителя сельхозтехники посетители увидели: универсальные тракторы серии Ростсельмаш 2000, зерноуборочные комбайны различной производительности RSM 161, Т500, ACROS 595 Plus, VECTOR 410. Владельцам животноводческих хозяйств были интересны кормоуборочные комбайны F 2650 — самые мощные в сегменте и DON 680M — лидер продаж в своем сегменте среди комбайнов для уборки кормов.

Ростсельмаш представил на агрофоруме электронные системы в работе — на поле и на стенде. Фото предоставлено компанией «Агротрак».

На площадке Ростсельмаш побывали посетители из Кемеровской, Новосибирской областей и Алтайского края. Аграрии отметили, что форум был полезным и интересным, особенно, учитывая новые экономические реалии.