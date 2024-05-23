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Экономика

Сбер рассказал о появлении в России «нового среднего класса»

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников сообщил корреспонденту РБК, что в России наблюдалось замедление потребления с октября.

При этом он отметил, что последние несколько месяцев потребление остается на достаточно высоком уровне.

Это происходит в результате роста зарплат. В России появилось то, что среди аналитиков сбера называется «новый средний класс». Так, рост зарплат в России составляет порядка 16-18%. Однако некоторые отрасли растут быстрее.

«Это обработка — 27%, то есть на 10 пунктов выше, чем средняя год к году. В этой же группе относятся традиционные айтишники и строители. В этих трех группах рост заработных плат 25-27% год к году, и это второй год рекордного роста. Понятно, что огромное количество людей доходы свои фактически удвоили», — рассказал Матовников.

Ранее сообщалось, что названы способы увеличить пенсионные накопления.

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