Шойгу предложил увеличить маткапитал в Сибири и выдавать «сибирскую ипотеку»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью РБК заявил, что условия для живущих в Сибири людей должны стать совсем иными, поэтому необходим ряд льгот.

Шойгу предложил ряд льгот для жителей Сибири, в том числе и увеличить размер материнского капитала.

«Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по „сибирской ипотеке“ благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома, увеличить размер материнского капитала и еще многое другое», — отметил он.

По его словам, подобные меры способны создать «так называемый эффект агломераций», когда вслед за приездом и концентрацией на какой-то территории новых людей, за ними приходит бизнес для оказания различных услуг: от туризма и торговли до образования.

Шойгу полагает, что с повышением уровня комфорта жизни на сибирские территории приедет еще большее количество людей.

«Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, при этом обеспечивающие мобильность», — подчеркнул глава Минобороны.

Ранее Шойгу заявил, что Россия может до 2030 года создать в Сибири новые города и сотни тысяч рабочих мест.