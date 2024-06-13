Компании и граждане продолжат обменивать доллары за пределами биржи после новых санкций. Разрыв между курсами покупки и продажи может вырасти, а это затруднит операции. Об этом пишет РБК.

Известно, что 12 июня США ввели экономические ограничения в отношении Московской биржи, а также ее дочерних компаний - Национального расчетного депозитария (НРД; находился под санкциями ЕС с июня 2022 года) и Национального клирингового центра, который является контрагентом во всех валютных операциях на площадке.

После введения ограничений Московская биржа объявила, что с 13 июня временно прекращает торги в долларах и евро.

Тем не менее операции на бирже все равно осуществляются.

На данный момент курс доллара следующий:

В приложении Альфа-Банка доллар можно продать за 74 рубля, а купить за 90. При этом на сайте указаны другие цифры: продать доллар можно за 87 рублей, а купить за 97.

Ранее стало известно, почему доллар растет, невзирая на усилия правительства и Центробанка РФ.

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