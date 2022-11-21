Специалисты компании «Нортек» прошли обучение на «Фабрике процессов»

Обучение на «Фабрике процессов» прошла 9 ноября команда ООО «Нортек». Предприятие с октября текущего года присоединилось к реализации национального проекта «Производительность труда».

В ходе мероприятия на «Фабрики процессов» участники занимались оптимизацией производственного процесса с помощью инструментов бережливого производства, а также анализировали результаты, к которым приводили их совместные действия.

Подводя итоги дня, директор по производству Сергей Баркалов отметил, что подобные тренинги он посетил не впервые. При этом каждый раз он находит для себя что-то полезное. Говоря о «Фабрике процессов» он подчеркнул, что увидел, как члены его команды могут эффективно решать поставленные задачи и взаимодействовать друг с другом.

Руководитель проекта от компании Ольга Гервальд , комментируя обучение , добавила:

«На „Фабрике Процессов“ была проведена очень интересная и полезная для каждого из нас, а особенно для коллектива, работа. На практике мы развили способность коллективного мышления, работу в команде, умение сплочённо работать. Кто-то из нас только узнал инструменты бережливого производства, кто-то вспомнил, кто-то проанализировал с новой стороны. Ни один участник не ушёл без знаний и инсайтов. Обязательно в ближайшее время будем внедрять эти инструменты у себя на производстве, работы уже начались. Думаю, что теперь и на производстве наша команда будет состоять не просто из коллег, а единомышленниками».

Как неоднократно сообщал «Алтапресс», «Фабрика процессов» являет собой учебно-производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Обучение основано на моделировании процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в городе Энгельсе Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение трех производственных смен. Улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

Проведение «Фабрик процессов» планируется на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.