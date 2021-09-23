Старт нового кризиса: евро вырастет до 100 рублей

Главной угрозой для рубля является возможность нового финансового кризиса, который приведет к серьезному ослаблению российской валюты, рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Политические угрозы временно отошли на второй план из-за проблем в Китае и газового кризиса в Европе. Поэтому основной угрозой для рубля сейчас представляется именно комплекс событий, который в итоге может привести к старту нового финансового кризиса. При таком раскладе есть вероятность ослабления российской валюты до 80 рублей за доллар и 100 — за евро», — цитирует Когана «Российская газета».

Ранее Михаил Коган предрек конец господству доллара в мире.

По его словам, доллар все меньше фигурирует в операциях между странами — многие государства предпочитают осуществлять сделки в других валютах.

На господствующее положение американской национальной валюты сильно повлияли появление евро и закрепление юаня в качестве второй или третьей резервной валюты в международных резервах, пояснил Коган.

Ранее экономисты назвали ухудшение эпидемиологической обстановки главной угрозой для российской валюты. При этом глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает текущий курс рубля недооцененным, пишет ura.ru.