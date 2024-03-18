Стартовал престижный конкурс для алтайских производителей: как в нем принять участие и почему это важно для региона

Стартовал 27-й цикл ежегодного Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Конкурсная комиссия принимает заявки на участие в его региональном этапе — «Лучший товар Алтая» и «Лучшая услуга Алтая» 2024 года.

Главные задачи конкурсов — выявление и продвижение алтайских брендов, повышение их популярности, усиление конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках.

На протяжении 26 лет производители товаров и услуг Алтайского края являются активными участниками конкурса. За всю историю финалистами региональных конкурсов качества в Алтайском крае стали 2 484 наименования продукции и услуг от 1 156 компаний. 751 наименования завоевали звание лучших товаров России.

Как принять участие

Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку вы можете на сайте https://lat22.ru.

Представленная на конкурс продукция оценивается широким кругом экспертов по 10 критериям, среди которых основными являются: качество продукции, ее безопасность, внешний вид и соответствие всем нормативно-техническим требованиям. Также в ходе оценки участники получают от экспертов ценные рекомендации, которые помогают улучшить привлекательность продукции на рынке.

Что дает победа

Победа в конкурсе дает компании следующие преимущества:

Право использовать в рекламе характеристику товара — «Лучший»;

Возможность заявить о своей продукции как конкурентоспособной, качественной и востребованной потребителями;

Формирует положительный имидж и повышает деловую репутацию;

«Знак качества» способствует расширению рынков сбыта и внедрению новых инструментов качества;

Победа в конкурсе способствует повышению продаж от 5 до 20% (по оценке Московской Академии качества).

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