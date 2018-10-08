Суд разрешил экс-ректору алтайского вуза получать на руки пособие по безработице

Бывший ректор Алтайской академии экономики и права Александр Тен, признанный банкротом, попросил суд исключить из конкурсной массы 1 тысячу рублей — деньги, которые ему выплачивают ежемесячно в качестве пособия по безработице. Суд пошел ему навстречу. В противном случае деньги были бы направлены на удовлетворение требований кредиторов.

Александр Тен стал ректором «Алтайской академии и права» после смерти его отца Леонида Тена. Однако в дальнейшем вуз лишился лицензии. Тен-младший называл действия Рособрнадзора проявлением административного произвола. Но оспорить их в суде так и не смог.

В 2017 году вуз признали банкротом. А в марте 2018 года суд признал банкротом и Александра Тена. Его долг перед кредиторами — около 32,4 млн рублей.

Из материалов арбитражного суда следует, что сейчас Тен не работает, состоит на учете в службе занятости и получает пособие по безработице в 1 тыс. рублей в месяц.

Поскольку все доходы банкрота поступают в конкурсную массу, а сам должник не имеет права ими распоряжаться, Тен попросил исключить из нее пособие по безработице. Суд пошел ему навстречу — деньги будут выдаваться ему на руки, решение об этом вынесено в конце сентября.

Тен также требовал исключить из конкурсной массы 299 тыс. рублей — эту сумму задолжал ему вуз по зарплате. Но с этим требованием судья, наоборот, не согласился. Он отметил, что долг вуза по зарплате в сумме 1 млн рублей «проходит» по делу банкротящегося вуза и не может быть учтен при определении ежемесячной выплаты из конкурсной массы для нужд Тена в деле о его личном банкротстве.

Известно также, что конкурсный управляющий будет продавать (или, возможно, уже продал) имущество бывшего ректора. Согласно справке об инвентаризации, это будет телевизор, комод, компьютер с монитором и письменный стол.

В ближайшее время суд рассмотрит заявление его финуправляющего об условиях продажи другого имущества бывшего ректора.