Туристы удвоили продолжительность отдыха на Алтае.

МТС с помощью Big Data проанализировала туристические потоки в Алтайском крае в летний сезон 2023 года. Главным местом притяжения гостей стало озеро Яровое, которое называют алтайским Мертвым морем.

Прошедшим летом «меккой» для туристов стал город-курорт Яровое — соленое озеро в Алтайском крае. По сравнению с предыдущим годом количество туристов на его берегах выросло на 20%.

Вторым в рейтинге оказался комплекс природного и экстремального туризма Бирюзовая Катунь, где туристический трафик вырос на 13% по сравнению с прошлым годом. «Бронза» досталась озеру Ая. Озеро посетило на 10% больше гостей по сравнению с летом прошлого года.

По данным Big Data (Биг дата) МТС, треть аудитории летних путешественников составили туристы из соседних сибирских регионов в возрасте 35-44 лет. В среднем гости проводили в крае 5-7 дней и чаще всего путешествовали на собственном автомобиле. При этом, годом ранее средняя продолжительность путешествия составляла 3-4 дня.