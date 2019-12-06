Угольщик хочет обанкротить предприятие, которому передали ТЭЦ Ярового после введения ЧС

Банкротство из-за угольного долга
Краевая комиссия ЧС назначила МУП «ЯТЭК» оператором ТЭЦ Ярового 23 ноября — после того, как предыдущий оператор — «дочка» собственника станции, работавшая здесь с 1 октября, не справилась с теплоснабжением города.
Между тем, до 1 октября станцию готовило к зиме муниципальное предприятие, и за время работы с 2012 года оно накопило задолженность, в частности, за уголь.
Поставщик угля «Сибуглетрейд», зарегистрированный в Новосибирской области, заключил контракт на поставку топлива для ТЭЦ Ярового с МУП ЯТЭК в июне 2018 года. Однако муниципальное предприятие не оплатило две поставки в марте 2019 года.
Угольщик подал иск в арбитраж, который вынес решение в сентябре 2019 года: МУП обязан вернуть «Сибуглетрейду» 2,9 млн рублей (долг плюс неустойка). Вероятно, именно этот долг стал основанием для подачи угольной компанией заявления в арбитраж Алтайского края о признании МУПа банкротом. Заявление поступило в суд 4 декабря, дата его рассмотрения пока не назначена, следует из картотеки арбитража.
Временная мера
Согласно сведениям различных источников, финансовое положение МУП «ЯТЭК» сложное. Сервис Kartoteka.ru сообщает, что у предприятия приостановлены операции по счетам в Сбербанке, «Россельхозбанке» и «Алтайкапиталбанке», а в 2017—2018 года деятельность приносила убытки. В базе службы судебных приставов указана задолженность по налогам и сборам в размере около 6,5 млн рублей.
Впрочем, судя по заявлениям властей, передача ТЭЦ в управление муниципальному предприятию была временной мерой.
Так, вице-премьер правительства края по делам ЧС Игорь Степаненко сообщал, что власти намерены подключить к исправлению ситуации «компании, уже зарекомендовавшие себя на рынке теплоэнергетики в крае», которые «имеют опыт частно-государственного партнерства и достаточные финансовые возможности».
Скорее всего, речь шла об «Сибирской генерирующей компании», которая обеспечивает теплом жителей Барнаула, Бийска и Рубцовска.
10 фактов о конфликте вокруг ТЭЦ Ярового
- В 2016 году ТЭЦ купила компания «ТПК Ресурс» за 160 млн рублей по согласованию с вице-премьером правительства края Виктором Мещеряковым.
- Совладелец «ТПК Ресурс» Константин Вальтер в тот момент был директором угольного разреза «Ангренсор» в Казахстане.
- Новый владелец заключил договор аренды с МУП «ЯТЭК» до 30 апреля 2019 года, до покупки МУП также был оператором станции.
- В июне власти Ярового заявили, что собственник довел станцию «до ручки» и не выполняет обязательства.
- В ответ Вальтер обвинил власти города в том, что его дискредитируют как собственника, принуждают отдать станцию бесплатно, а «до ручки» станцию довел арендатор — МУП «ЯТЭК».
- В августе при посредничестве краевых властей конфликт был исчерпан: станцию решили передать «дочке» «ТПК Ресурс», а МУПу отдали теплосети.
- С 1 октября работать на станции начал новый оператор — «дочка» «ТПК Ресурс». Однако тарифы были утверждены только для МУПа, а не для «дочки» собственника.
- Теплоснабжение города налажено так и не было, котлы выходили из строя, в квартирах жителей было холодно.
- 21 ноября краевая комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отстранила нового оператора от работы и вернула теплоснабжение МУП «ЯТЭК».
- Поставки угля были организованы краевыми властями, губернатор Виктор Томенко распорядился выделить Яровому 40 млн рублей на топливо, в квартирах жителей стало тепло. А деятельность предыдущего оператора проверяет следственный комитет.