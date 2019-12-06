Угольщик хочет обанкротить предприятие, которому передали ТЭЦ Ярового после введения ЧС

4 декабря поставщик угля «Сибуглетрейд» подал в арбитраж заявление о признании банкротом МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» (МУП «ЯТЭК»), которому краевой комиссией ЧС переданы функции оператора ТЭЦ Ярового. Основанием для подачи заявления стал долг муниципального предприятия за поставки угля в марте 2019 года.

Банкротство из-за угольного долга

Краевая комиссия ЧС назначила МУП «ЯТЭК» оператором ТЭЦ Ярового 23 ноября — после того, как предыдущий оператор — «дочка» собственника станции, работавшая здесь с 1 октября, не справилась с теплоснабжением города.

Между тем, до 1 октября станцию готовило к зиме муниципальное предприятие, и за время работы с 2012 года оно накопило задолженность, в частности, за уголь.

Поставщик угля «Сибуглетрейд», зарегистрированный в Новосибирской области, заключил контракт на поставку топлива для ТЭЦ Ярового с МУП ЯТЭК в июне 2018 года. Однако муниципальное предприятие не оплатило две поставки в марте 2019 года.

Угольщик подал иск в арбитраж, который вынес решение в сентябре 2019 года: МУП обязан вернуть «Сибуглетрейду» 2,9 млн рублей (долг плюс неустойка). Вероятно, именно этот долг стал основанием для подачи угольной компанией заявления в арбитраж Алтайского края о признании МУПа банкротом. Заявление поступило в суд 4 декабря, дата его рассмотрения пока не назначена, следует из картотеки арбитража.

На ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

Временная мера

Согласно сведениям различных источников, финансовое положение МУП «ЯТЭК» сложное. Сервис Kartoteka.ru сообщает, что у предприятия приостановлены операции по счетам в Сбербанке, «Россельхозбанке» и «Алтайкапиталбанке», а в 2017—2018 года деятельность приносила убытки. В базе службы судебных приставов указана задолженность по налогам и сборам в размере около 6,5 млн рублей.

Впрочем, судя по заявлениям властей, передача ТЭЦ в управление муниципальному предприятию была временной мерой.

Так, вице-премьер правительства края по делам ЧС Игорь Степаненко сообщал, что власти намерены подключить к исправлению ситуации «компании, уже зарекомендовавшие себя на рынке теплоэнергетики в крае», которые «имеют опыт частно-государственного партнерства и достаточные финансовые возможности».

Скорее всего, речь шла об «Сибирской генерирующей компании», которая обеспечивает теплом жителей Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Уголь в Яровом. Instagram altai_government_open

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