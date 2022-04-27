27 апреля
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Экономика

Visa подсчитала убытки после ухода из России

Платежная система Visa, которая в марте прекратила работу в России, заявила о потере $60 млн из-за ситуации на Украине, пишет РБК.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Такие данные Visa представила в отчете за второй квартал 2022 финансового года.

«В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в размере $35 млн в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании», — говорится в документе.

Кроме того, Visa потратила $25 млн на поддержку персонала в России и на Украине.

Выручка от бизнеса в России за весь 2021 финансовый год и первую половину 2022 (финансовый год начинается с 1 октября предыдущего календарного года) составила только 4% от всей консолидированной чистой выручки.

Чистая прибыль компании за второй квартал составила $3,6 млрд, она увеличилась на 21%.

Ранее сообщили, что россиянам предлагают купить карты Visa и Mastercard иностранных банков.

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