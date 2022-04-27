Visa подсчитала убытки после ухода из России

Такие данные Visa представила в отчете за второй квартал 2022 финансового года.
«В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в размере $35 млн в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании», — говорится в документе.
Кроме того, Visa потратила $25 млн на поддержку персонала в России и на Украине.
Выручка от бизнеса в России за весь 2021 финансовый год и первую половину 2022 (финансовый год начинается с 1 октября предыдущего календарного года) составила только 4% от всей консолидированной чистой выручки.
Чистая прибыль компании за второй квартал составила $3,6 млрд, она увеличилась на 21%.
Ранее сообщили, что россиянам предлагают купить карты Visa и Mastercard иностранных банков.