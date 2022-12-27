27 декабря
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Экономика

ВТБ купил «Открытие» у Центробанка за 340 млрд рублей

Сделка по продаже «Открытия» завершена, сообщают РИА Новости. ВТБ купил банк за 340 млрд рублей.

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова

«ВТБ выполнил обязательства по оплате в полном объеме, и ЦБ вышел из капитала», — сообщил Банк России.

Право собственности на акции «Открытия» перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря.

О заключении соглашения на продажу стало известно 22 декабря. Общая сумма составила 340 млрд рублей.

Также стало известно, что глава «Открытия» Михаил Задорнов покинет банк 1 января. Его место займет экс-глава «Юникредит банка» Михаил Алексеев.

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал о сложностях замещения доллара юанем.

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