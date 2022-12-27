ВТБ купил «Открытие» у Центробанка за 340 млрд рублей

«ВТБ выполнил обязательства по оплате в полном объеме, и ЦБ вышел из капитала», — сообщил Банк России.
Право собственности на акции «Открытия» перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря.
О заключении соглашения на продажу стало известно 22 декабря. Общая сумма составила 340 млрд рублей.
Также стало известно, что глава «Открытия» Михаил Задорнов покинет банк 1 января. Его место займет экс-глава «Юникредит банка» Михаил Алексеев.
Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал о сложностях замещения доллара юанем.
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