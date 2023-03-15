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Экономика

ВТБ увеличил в феврале объем выдач ипотеки на Алтае в 1,6 раза

ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай в феврале оформил жилищные кредиты на 800 млн рублей, что в 1,6 раза превышает результат января. Средний чек ипотечной сделки составил порядка 3,2 млн рублей.

Калькулятор, домик.
Калькулятор, домик.
Фото: freepik, автор xb100.

Всего по России за второй зимний месяц заемщики получили в ВТБ около 15 тысяч ипотечных кредитов на 78 млрд рублей со средним чеком 5,2 млрд рублей. Основным спросом клиентов пользовалось готовое жилье — его доля в общем количестве сделок ВТБ по итогам февраля составила 54% (+3 п.п. за год). Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась «семейная ипотека»: ее в феврале оформили примерно 3,5 тысячи клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей. Вторая по популярности программа — «Ипотека с господдержкой-2020»: ею воспользовались около 3,1 тысячи заемщиков, оформивших кредиты на 19,5 млрд рублей.

Существенный рост продаж февраля показывает, что жители нашего региона предпочитают использовать ипотеку как доступный инструмент для улучшения жилищных условий. Причем, на текущий момент более четверти кредитов приходится на ипотеку с господдержкой, которая продолжает оставаться одним из драйверов роста кредитования. Мы ожидаем, что в марте спрос на жилищные кредиты будет сохраняться. Помимо льготных программ продажи ипотеки поддержит растущий интерес покупателей к рынку вторичного жилья, — отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

По оценке ВТБ, в феврале российские банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Факторами роста стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 12% выше.

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