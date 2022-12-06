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Экономика

Законопроект о выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии по старости, пишет ТАСС.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Депутаты внесут законопроект во вторник 6 декабря. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, 13-я пенсия — это дополнительная страховая пенсия.

Выплачивать ее хотят пенсионерам, поскольку это наиболее социально незащищенная категория граждан. Им, отметил Миронов, нужна поддержка государства.

Депутат считает, что дополнительная пенсия обезопасит россиян, зачастую обращающихся в микрофинансовые организации перед новогодними праздниками.

Напомним, с 1 января 2023 года пенсии проиндексируют на 4,8% в России. Речь идет о неработающих гражданах.

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