Законопроект о выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму

Депутаты внесут законопроект во вторник 6 декабря. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, 13-я пенсия — это дополнительная страховая пенсия.
Выплачивать ее хотят пенсионерам, поскольку это наиболее социально незащищенная категория граждан. Им, отметил Миронов, нужна поддержка государства.
Депутат считает, что дополнительная пенсия обезопасит россиян, зачастую обращающихся в микрофинансовые организации перед новогодними праздниками.
Напомним, с 1 января 2023 года пенсии проиндексируют на 4,8% в России. Речь идет о неработающих гражданах.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!