Зарплаты в Пенсионном фонде выросли втрое быстрее пенсий

Фонд оплаты труда работников Пенсионного фонда РФ в 2020 году был увеличен на 13,3% и составил 68,117 млрд руб., следует из данных Счетной палаты.

Средняя зарплата сотрудников центрального аппарата ПФР подскочила на 17,8% — с 78 до 91,2 тыс. руб. В территориальных органах ПФР зарплаты выросли скромнее — на 15,3%, с 40,6 до 46,8 тыс. руб.

Пенсии стали больше на 5,8%, или 878 руб. в пересчете на средний размер страховой пенсии по старости, которая составила 15 тыс. 977 руб. на конец года.

Ранее в материалах Российской трехсторонней комиссии (РТК) по рассмотрению бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов говорилось, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров к 2024 году составит 20 тыс. 388 руб. после индексации на 5,5%, пишет «Росбалт».

Между тем из-за высокой инфляции в России в первой половине 2021 года снизились пенсии в реальном выражении, свидетельствуют данные Росстата.

В феврале 2021 года пенсии с поправкой на инфляцию уменьшились на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне на 0,8%.

При этом в январе 2021 года реальный размер средней пенсии в стране еще показывал рост — на 0,4% по сравнению с январем прошлого года.