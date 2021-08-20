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Экономика

Зарплаты в Пенсионном фонде выросли втрое быстрее пенсий

Скорость роста выплат работникам ПФР оказалась втрое выше темпов увеличения пенсий, которые выплачивает фонд.

Деньги. Карта.
Деньги. Карта.
СС0

Фонд оплаты труда работников Пенсионного фонда РФ в 2020 году был увеличен на 13,3% и составил 68,117 млрд руб., следует из данных Счетной палаты.

Средняя зарплата сотрудников центрального аппарата ПФР подскочила на 17,8% — с 78 до 91,2 тыс. руб. В территориальных органах ПФР зарплаты выросли скромнее — на 15,3%, с 40,6 до 46,8 тыс. руб.

Пенсии стали больше на 5,8%, или 878 руб. в пересчете на средний размер страховой пенсии по старости, которая составила 15 тыс. 977 руб. на конец года.

Ранее в материалах Российской трехсторонней комиссии (РТК) по рассмотрению бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов говорилось, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров к 2024 году составит 20 тыс. 388 руб. после индексации на 5,5%, пишет «Росбалт».

Между тем из-за высокой инфляции в России в первой половине 2021 года снизились пенсии в реальном выражении, свидетельствуют данные Росстата.

В феврале 2021 года пенсии с поправкой на инфляцию уменьшились на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне на 0,8%.

При этом в январе 2021 года реальный размер средней пенсии в стране еще показывал рост — на 0,4% по сравнению с январем прошлого года.

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