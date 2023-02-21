Москвичи и петербуржцы начали скупать жилье на Алтае

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и северных российских городов начали активно покупать участки под строительство и готовые дома в Республике Алтай. Об этом сообщает «Банкфакс».

Интерес к недвижимости на Алтае заметно вырос после начала СВО, говорит основатель компании «Алтайская Элита» Олег Гильгенберг.

До начала СВО в месяц было всего одна-две заявки от желающих купить недвижимость в Горном Алтае. Сейчас — около трех заявок в неделю.

При этом ценник на землю растет. Участок под строительство обойдется в среднем 3,4 млн рублей. Это вдвое дороже, чем год назад. А под элитное строительство стоимость доходит до 17 млн рублей.

Наибольшей популярностью пользуются земли в новых, не бюджетных поселках. Сейчас их в Республике около десятка — в Чемальском, Майминском и Турочакском районах. Также активно осваивают земли рядом с Белокурихой в Алтайском крае.

Однако, по мнению экспертов, Республика Алтай оказалась не готова к приему потенциальных покупателей.

Если раньше интерес был в основном к домам среднего и эконом сегмента, то сейчас резко вырос спрос на дорогое жилье и премиальные базы отдыха. Гильгенберг считает, что люди готовы потратить сотни миллионов на покупку элитных домов, а предложить им почти нечего.

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