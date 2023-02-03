Томенко поручил новому главе Ярового решить проблему с мусорными контейнерами

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил новому главе Ярового Владиславу Шилову решить проблему с мусорными контейнерами, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

По словам Томенко, количество отходов постоянно растет из-за потока туристов.

Глава региона поручил Шилову решить проблему с мусором и поставить новые контейнеры. Власти готовы выделить на это средства.

В 2022-м провели ремонт котельного оборудования и инженерных систем в Яровом.

Заключили контракт на установку четвертого котла. До конца этого года должны смонтировать оборудование, добавил Томенко.

Ранее жители Ярового остались без тепла из-за аварии на теплотрассе.