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Работа и обучение

Путин подписал закон о бесплатном втором высшем образовании, но по отдельным специальностям

Президент Владимир Путин подписал указ о введении в России возможности получить бесплатно второе высшее образование в творческой сфере.

Духовой оркестр Барнаула.
Духовой оркестр Барнаула.
Виктория Паршкова.

В число творческих профессий вошли: режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник редакции, а также переводчик художественной литературы.

Список учебных заведений и специальностей, на которые распространяется действие закона, будет утвержден правительством России.

Данный законопроект был пролоббирован заслуженными деятелями культуры и подготовлен минкультом страны. Его появление было связано с тем, что представителей именно этих профессий сейчас в стране явно не хватает.

Напомним, что недавно известный алтайский режиссер Иван Усанов снял красивую картину о Байкале.

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