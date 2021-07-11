Путин подписал закон о бесплатном втором высшем образовании, но по отдельным специальностям

В число творческих профессий вошли: режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник редакции, а также переводчик художественной литературы.
Список учебных заведений и специальностей, на которые распространяется действие закона, будет утвержден правительством России.
Данный законопроект был пролоббирован заслуженными деятелями культуры и подготовлен минкультом страны. Его появление было связано с тем, что представителей именно этих профессий сейчас в стране явно не хватает.
Напомним, что недавно известный алтайский режиссер Иван Усанов снял красивую картину о Байкале.