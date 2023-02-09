Ждем алтайского Чебурашку. Жителей региона приглашают стать актерами

Возможность попасть в актерскую базу региона появилась на сайте кинокомиссии Алтайского края, сообщает Катунь 24 .

Краю также требуются режиссеры, художники и ассистенты, монтажная, операторская и звуковая группы, продюсеры и другие.

Соискателям пригодится опыт работы в кино, рекламе или в театре.

Скачать анкету можно на официальном сайте кинокомиссии Алтайского края.

Заполненные заявки будут проходить модерацию. В случае ее успешного прохождения данные будут опубликованы на официальном сайте.

Напомним, 7 декабря Виктор Томенко подписал постановление краевого правительства о создании в регионе кинокомиссии. В приложении к документу указано, что основная задача кинокомиссии — создать условия для производства фильмов в Алтайском крае.

О фильме-рекордсмене можно почитать материал от altapress.ru. Кассовые сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд рублей в России.