9 февраля
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Работа и обучение

Ждем алтайского Чебурашку. Жителей региона приглашают стать актерами

Возможность попасть в актерскую базу региона появилась на сайте кинокомиссии Алтайского края, сообщает Катунь 24.

Актеры.
Актеры.
unsplash.com

Краю также требуются режиссеры, художники и ассистенты, монтажная, операторская и звуковая группы, продюсеры и другие.

Соискателям пригодится опыт работы в кино, рекламе или в театре.

Скачать анкету можно на официальном сайте кинокомиссии Алтайского края.

Заполненные заявки будут проходить модерацию. В случае ее успешного прохождения данные будут опубликованы на официальном сайте.

Напомним, 7 декабря Виктор Томенко подписал постановление краевого правительства о создании в регионе кинокомиссии. В приложении к документу указано, что основная задача кинокомиссии — создать условия для производства фильмов в Алтайском крае.

О фильме-рекордсмене можно почитать материал от altapress.ru. Кассовые сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд рублей в России.

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