Актер Федор Добронравов рассказал, как проходят съемки седьмого сезона «Сватов»

Шестой сезон популярного сериала завершился в 2013 году. Сюжет седьмого сезона охватит пятилетний период. Действие будет происходить в 19 веке.

Добронравов продолжит исполнять роль Ивана Будько. По его словам, он амплуа он не устал: «В „Сватах“ — великолепные партнеры, режиссер, сценарий, в сериале нет ничего, кроме добра: ни политики, ни крови. Наверное, народная любовь из-за этого и пришла», — сказал актер.

Сериал два года снимали в Белоруссии. Снимать «Сватов» на Украине запретил Владимир Зеленский.

«Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу. Надеюсь и молюсь, что мы скоро все доснимем. Пока что готова половина сезона», — поделился актер.

Продолжение любимых «Сватов» зрители могут увидеть в следующем году.