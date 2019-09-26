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Культура

Актер Федор Добронравов рассказал, как проходят съемки седьмого сезона «Сватов»

Актер Федор Добронравов рассказал, как проходят съемки седьмого сезона комедийного сериала «Сваты», пишут РИА Новости.

Федор Добронравов. Открытие Шукшинских дней в Барнауле. 24 июля 2018 года.
Федор Добронравов. Открытие Шукшинских дней в Барнауле. 24 июля 2018 года.
Анна Зайкова

Шестой сезон популярного сериала завершился в 2013 году. Сюжет седьмого сезона охватит пятилетний период. Действие будет происходить в 19 веке.

Добронравов продолжит исполнять роль Ивана Будько. По его словам, он амплуа он не устал: «В „Сватах“ — великолепные партнеры, режиссер, сценарий, в сериале нет ничего, кроме добра: ни политики, ни крови. Наверное, народная любовь из-за этого и пришла», — сказал актер.

Сериал два года снимали в Белоруссии. Снимать «Сватов» на Украине запретил Владимир Зеленский.

«Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу. Надеюсь и молюсь, что мы скоро все доснимем. Пока что готова половина сезона», — поделился актер.

Продолжение любимых «Сватов» зрители могут увидеть в следующем году.

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