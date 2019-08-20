«Зашквар полный». Барнаульская писательница написала роман о репостах и уголовных преследованиях

Барнаульская писательница Анна Самойлова написала и опубликовала в интернете роман «Репост» об уголовных преследованиях за репосты и сохраненные картинки по мотивам дел Марии Мотузной , Даниила Маркина и других фигурантов по всей России. За две недели роман прочитали более 3 тыс. человек.

«Было по 100 дел каждый месяц»

Главный герой романа «Репост» — 19-летний студент Денис Моргунов. Однажды к нему домой постучались сотрудники центра «Э». Они завели уголовное дело на Дениса за распространение мемов: изображение Джона Сноу как на иконе и картинка с крестным ходом «В России две беды».

В отличие от барнаульских участников подобных дел, герою романа не удалось избежать наказания. Но это событие стало центральным в жизни Дениса и изменило его.

Писатель СС0

В аннотации к роману написано, что это произведение о взрослении и противостоянии интернетовского и доинтернетовского поколений. Также писательнице было интересно изучить тему «мать-сын»: героя воспитывает мать-одиночка.

Идея о создании романа возникла год назад, когда Анна Самойлова обсуждала со студентами педагогического вуза другое свое произведение, роман «Красивый и чайлдфри».

Анна Самойлова,

писательница:

Не помню уже как, но разговор зашел об этих громких делах. Студенты негодовали, я тоже. И мы пришли к выводу, что ситуации бывают разные, но мы можем видеть только вершину айсберга. Мне же в этот момент стало интересно, что находится там, «под водой».

Суд СС0

Анна стала изучать эту тему подробно: ознакомилась с уголовными делами, поговорила на условиях анонимности с источниками из правоохранительных органов. Собрав необходимую информацию, она приступила к написанию романа. На это у нее ушло 9 месяцев.

Анна Самойлова,

писательница:

Я изучала дела не только наших барнаульских ребят. Подобных дел год назад открывалось очень много, примерно по сотни в месяц по всей стране. Это очень много. Далеко не все были нашумевшими. Некоторые люди по-тихому отделались штрафами или небольшими сроками. А кого-то и оправдывали.

Общаться с обвиняемыми сторонами — например, Марией Мотузной или Даниилом Маркиным — Анна сочла «неэтичным». По ее словам, герой ее романа Денис — это собирательный образ, который никак не похож ни на одного из фигурантов дел. К тому же роман не документальный, а художественный. Поэтому в отношении героя она обошлась информацией из открытых источников.

Анна Самойлова,

писательница:

Вот сейчас я готова с ними пообщаться. А тогда не могла. Потому что тогда я бы думала не о своем герое, а о том, как бы нечаянно не обидеть людей, не задеть их за живое.

«Собираем пати — будем хилить»

По словам Анны, роман дался ей тяжело. Для этого пришлось с головой погружаться в интернет, изучать подростковый сленг, читать комментарии в социальных сетях.

Особенно помогли комментаторы в популярном паблике «Лентач»: его подписчики всегда активно обсуждают разные скандальные новости и никогда не скупятся на яркие высказывания.

Социальные сети СС0

Законченное произведение прочитали люди разных поколений. Сленговый язык поняли не все.

Анна Самойлова,

писательница:

Было мило, когда мужчина 60 лет старательно дочитал до конца, а потом пожаловался, что очень много незнакомых слов и неплохо было бы включить словарик в конце. Конечно, никакого словарика не будет, потому что это был бы совсем другой роман.

«Репост» Анна планирует издать в печатном виде. Также по своему произведению она написала пьесу с теми же героями и ситуацией. Совсем скоро, после небольшого редактирования, она отправит рукопись в издательства и в журнал «Новый мир».

Писатель СС0

На вопрос, как сама Анна относится к подобным уголовным делам, она ответила словами своих героев: «Зашквар полный!». И еще добавила фразу из романа: «в наше время не всегда берется в расчет намерение оскорбить, в наше время важнее, что человек оскорбился».

Анна Самойлова,

писательница:

Это, конечно, идиотизм. Но я понимаю, как этот закон возник. Это из-за желания обезопасить, контролировать интернет. Но придумали его не интернетовские люди. Они смотрят на ситуацию снаружи, до конца не понимают, как это работает. В результате получился закон, где проступок и наказание не соответствуют друг другу.

Следующим произведением писательницы станет роман-фэнтези о принцессе Укока, о бессмертии и о том, на что готовы пойти люди, чтобы добиться власти и удержать ее.

Что известно об Анне Самойловой

Анна Самойлова — барнаульская писательница, член союза писателей России, руководитель литературного агенства «Нео-Лит», руководитель литературных студий. Автор таких романов, как «Две Валентинки» и «Красивый и чайлдфри».