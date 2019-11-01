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Культура

Бывшего актера алтайского театра драмы номинировали на престижную премию «Золотая маска»

31 октября были объявлены номинанты престижной театральной премии «Золотая маска — 2020». В ее список попал бывший актер театра драмы Александр Хряков, который в прошлом году переехал в Красноярск.

Александр Хряков в роли Германа Льюиса в спектакле "Два старых краба с нежным панцирем".
Александр Хряков в роли Германа Льюиса в спектакле "Два старых краба с нежным панцирем".
altdrama.ru.

Александр Хряков был ведущим мастером сцены и единственным обладателем «Золотой маски» в Алтайском крае. Премию он получил в 2008 году за роль рядового Франца Войцека в спектакле «Войцек».

Сегодня актер работает в красноярском драмтеатре им. Пушкина. На театральную премию 2020 года он номинирован за роль второго плана в спектакле «Мы, герои».

В лонг-лист «Золотой маски» попал спектакль Молодежного театра Алтая «Wonder boy», который поставил питерский режиссер Максим Соколов. Это история о мальчике со специфической внешностью, который впервые приходит в школу и становится объектом для насмешек одноклассников. Эксперты премии отметили постановку как одну из самых заметных в этом театральном сезоне.

Также среди номинантов «Золотой маски» можно заметить режиссера театра кукол Александра Янушкевича, который в следующем году приедет в Барнаул на постановку спектакля со взрослым рейтингом.

По словам директора театра кукол «Сказка» Надежды Васильевой, «это очень экстравагантный режиссер, авангардист кукольного мира».

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