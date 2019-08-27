«Дети лейтенанта Шмидта» попросили Виктора Томенко создать театр эстрады

Юмористам необходимо помещение и финансовая поддержка, передает пресс-служба правительства края. Такой театр, по словам актеров, будет единственным за Уралом.
КВН-щики с помощью такого театра хотят также передать накопленный опыт молодым талантам, которые только начинают свой путь на эстраде.
Губернатор сказал, что нужно «многое взвесить». Он дал поручение разобраться в этом вопросе краевому минкульту и предложить возможные варианты решения.
«Это решение государственное, оно должно быть с разных сторон рассмотрено и проанализировано, обсуждено», — подчеркнул Томенко.