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Культура

«Дети лейтенанта Шмидта» попросили Виктора Томенко создать театр эстрады

Участники театра-студии «Калейдоскоп», известные как команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта» пришли на личный прием к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Они хотят получить помощь в создании театра эстрады.

Театр.
Театр.
открытые источники в интернете

Юмористам необходимо помещение и финансовая поддержка, передает пресс-служба правительства края. Такой театр, по словам актеров, будет единственным за Уралом.

КВН-щики с помощью такого театра хотят также передать накопленный опыт молодым талантам, которые только начинают свой путь на эстраде.

Виктора Томенко попросили помочь в создании театра эстрады.
Виктора Томенко попросили помочь в создании театра эстрады.
altairegion22.ru

Губернатор сказал, что нужно «многое взвесить». Он дал поручение разобраться в этом вопросе краевому минкульту и предложить возможные варианты решения.

«Это решение государственное, оно должно быть с разных сторон рассмотрено и проанализировано, обсуждено», — подчеркнул Томенко.

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