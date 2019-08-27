«Дети лейтенанта Шмидта» попросили Виктора Томенко создать театр эстрады

Участники театра-студии «Калейдоскоп», известные как команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта» пришли на личный прием к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Они хотят получить помощь в создании театра эстрады.

Юмористам необходимо помещение и финансовая поддержка, передает пресс-служба правительства края. Такой театр, по словам актеров, будет единственным за Уралом.

КВН-щики с помощью такого театра хотят также передать накопленный опыт молодым талантам, которые только начинают свой путь на эстраде.

Виктора Томенко попросили помочь в создании театра эстрады. altairegion22.ru

Губернатор сказал, что нужно «многое взвесить». Он дал поручение разобраться в этом вопросе краевому минкульту и предложить возможные варианты решения.