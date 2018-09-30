Девушка с русскими корнями стала «Мисс Финляндия-2018»

23-летняя Алина Воронкова выиграла конкурс «Мисс Финляндия-2018». У девушки русские корни: ее мама финка, а папа русский. Она в совершенстве знает оба языка.

«Я три года готовилась к этому моменту», — рассказала победительница газете Ilta-Sanomat. Алина заявила, что хочет хорошо справиться с обязанностями, которые у нее появятся после победы — в частности, с участием в различных мероприятиях.

Газете Iltalehti русская «Мисс Финляндия» рассказала, что в школе ее травили из-за ее происхождения, поэтому, получив титул, она хочет бороться с подобными проблемами.

В декабре Воронкова отправится в Таиланд представлять Финляндию на конкурсе «Мисс Вселенная».

Некоторым финским пользователями интернета не понравилось, что конкурс выиграла девушка с русской фамилией. «Российская мисс Финляндия?», «Она говорит по-фински?», «Путин уже пересек границу?», — пишут люди в соцсетях.