Возмущения сработали: памятнику поэту Рождественскому в Косихе вернули сигарету

22 июня в селе Косиха прошло закрытие фестиваля Роберта Рождественского. Посетители увидели, что у памятника поэту, наконец-то, появилась сигарета — с ней при жизни Рождественский почти не расставался, а создатели монумента первоначально не решились ее сделать. Хэдлайнерами закрытия стали Алена Свиридова и Евгений Дятлов.

Евгений Дятлов и Алена Свиридова в Косихе на фестивале Роберта Рождественского

В Косихе собралось около 6 тысяч человек, сообщили altapress.ru в правительстве края.

Почему важна сигарета?

Напомним, памятник поэту сделал знаменитый скульптор Зураб Церетели, он просто подарил его семье Рождественских, с которой дружит. Церетели ваял монумент по фотографии, на которой поэт сидит с сигаретой, и в первоначальном эскизе она была, но затем от нее отказались. Дочь поэта Екатерина Рождественская, которая приезжала на фестиваль в 2018 году, не согласилась с такой трактовкой.

«Я буду первая, кто туда вложит сигаретку. Сейчас все борются с курением, но из песни слов не выкинешь, отец очень много курил. Я считаю, что должна быть какая-то историческая правда, и то, что сигареты нет, это плохо. Это часть его работы. Кто-то из начальства сказал — убрать, но я считаю, что это неправильно», — сказала она.

Власти края не исключили, что сигарета все же появится. И в этом году ее сделали и вложили в бронзовую руку поэта.

Что впечатлило Свиридову и Дятлова?

Для главных гостей фестиваля Алены Свиридовой и Евгения Дятлова провели экскурсию по музею. Артисты назвали Рождественского народным достоянием

Евгений Дятлов и Алена Свиридова в Косихе на фестивале Роберта Рождественского Алиса Батурина

Алена Свиридова,

певица:

Мне очень хотелось бы, чтобы следующее поколение не утратило любовь к Роберту Ивановичу. Мое детство прошло исключительно под его песни. Но мы даже не знали, что они все на его стихи! Песни к фильму «Семнадцать мгновений весны» — это золотой фонд, который останется навсегда.

По словам Дятова, в произведениях Рождественского нет выворачивания наизнанку, на которое сейчас в обществе есть запрос — «выверните носок — покажите все дырки». В стихах поэта, по словам артиста, существует благородство, чувство такта, меры. «И они такие не из-за цензуры, а из-за внутренних человеческих качеств», — сказал Дятлов.

После экскурсии артисты вместе с губернатором Виктором Томенко возложили цветы к памятнику Рождественского.

Евгений Дятлов и Алена Свиридова в Косихе на фестивале Роберта Рождественского Алиса Батурина Евгений Дятлов и Алена Свиридова в Косихе на фестивале Роберта Рождественского Алиса Батурина Евгений Дятлов и Алена Свиридова в Косихе на фестивале Роберта Рождественского Алиса Батурина Евгений Дятлов и Алена Свиридова в Косихе на фестивале Роберта Рождественского Алиса Батурина Евгений Дятлов и Алена Свиридова в Косихе на фестивале Роберта Рождественского Алиса Батурина Евгений Дятлов и Алена Свиридова в Косихе на фестивале Роберта Рождественского Алиса Батурина

Вечером на местном Яру любви собралась многотысячная толпа. Стихи со сцены читали Кристина Кармалита (Новосибирск) и Андрей Расторгуев (Екатеринбург). Солисты новосибирского ансамбля Павла Шаромова спели военные песни.

После них выступили хедлайнеры фестиваля. Евгений Дятлов под гитару исполнил песни Окуджавы, Кима, Высоцкого. Алена Свиридова в авторском стиле исполнила песни на стихи Рождественского.

Свиридову поразила музыкальность жителей.

«Я, честно, давно не встречала, чтобы жители так хорошо пели, так хорошо чувствовали ритм, были вовлечены с самого начала до конца. Это незабываемые чувства!» — сказала она.

Всего на всех мероприятиях фестиваля в Барнауле и Косихе побывали 8,5 тысяч человек.