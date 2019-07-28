«Где жених-то?»: на сцену к Марине Девятовой в Сростках пытался прорваться «танцор диско»

После подведения итогов Шукшинских дней на Алтае и награждения победителей кинофестиваля на открытой сцене на горе Пикет 27 июля выступила фолк-певица Марина Девятова.

Концерт начался почти сразу, как только звездные гости фестиваля покинули трибуны для возложения цветов к памятнику Шукшину. «Начинайте», — сказал кто-то из технических работников Марины Девятовой. «При пустых трибунах? Ну, как скажешь, мы хоть сейчас», — откликнулся другой.

Немногие из гостей фестиваля вернулись на свои места, поэтому вскоре туда стали пропускать людей из толпы, что стояла ближе к заграждениям.

Многие туристы и сростинцы подтянулись на Пикет именно ко времени начала концерта. И все же народа на Пикете было заметно меньше, чем в прошлом году, когда на этой же сцене выступала Пелагея.

Примечательно, что в 2015 году Девятова была номинирована на Российскую национальную музыкальную премию в категории «Лучший фолк-исполнитель», но уступила именно Пелагее.

Марина Девятова на Шукшинском фестивале в Сростках. Анна Зайкова.

У Марины классическое образование, она выпускница академии имени Гнесиных. Кроме того, она посол русской культуры в странах мира, лауреат международных фестивалей и конкурсов, в том числе «Славянский Базар» и «Народный артист». Она пела для королевы Великобритании Елизаветы II и всей ее королевской семьи.

Девятова исполнила русскую народную «визитную карточку» — песню «Калинка-малинка», старинные романсы и городские песни.

— Мне про вас такое рассказали… — сказала певица.

— Чо? Плохое? — спросил кто-то из толпы.

— Чо сразу плохое-то? — улыбнулась Марина Девятова. — Сказали, что зрители здесь такие особенные: очень хорошо поют!

Публика с удовольствием подпевала «Старый клен» и «Ты ж мене пидманула».

Марина Девятова на Шукшинском фестивале в Сростках. Анна Зайкова.

В какой-то момент один из поклонников все же прорвался за ограждения. Марина, ничуть не смутившись, продолжала петь. Чтобы изловить дородного мужчину, понадобились четверо полицейских. Его кое-как сволокли со сцены и долго не могли успокоить.

— Ну, где жених-то? Где наш танцор диско? — спросила Марина после перерыва. И, убедившись, что все в порядке, приступила к казачьим песням. Гости Пикета в этот вечер танцевали, пели и водили огромные хороводы.