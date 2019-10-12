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12 октября 13°C

Кемеровские актеры покажут в Барнауле необычный спектакль «Летучий корабль»

11 октября в столицу Алтайского края по программе «Большие гастроли» приехал Кемеровский театр кукол им. Аркадия Гайдара. Представители театра рассказали, чем будут удивлять барнаульских зрителей.

Кемеровский театр кукол им. Аркадия Гайдара
Кемеровский театр кукол им. Аркадия Гайдара
vk.com/kemkukla

В день приезда кемеровчане показали спектакль «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Андерсена. По сюжету все козни солдатику, не похожего на всех, строит злой тролль. Он пытается разлучить с его возлюбленной балериной.

Актриса Ирина Салтымакова показывает куклу-балерину
Актриса Ирина Салтымакова показывает куклу-балерину
Предоставлено altapress.ru

Актриса Ирина Салтымакова показала журналистам, насколько сложно управлять хрупкой гапитно-тростевой куклой.

Ирина Салтымакова,
актриса-кукловод:

Вы можете обратить внимание, какая это трогательная, трепетная куколка. Ею работают три актрисы. У Андерсена балерина бумажная, и наш художник Елена Наполова такую подвижную куклу, которая красиво танцует. Поначалу нам было трудно с ней сработаться, но теперь мы с ней на «ты».

Директор Кемеровского театра кукол Диана Зарипова отметила, что их спектакли отличаются от классических постановок.

Кемеровский театр кукол им. Аркадия Гайдара
Кемеровский театр кукол им. Аркадия Гайдара
vk.com/kemkukla

Например, одна из главных идей в «Летучем корабле» знаменитого режиссера Сергея Ягодкина — это умение сказать «Нет» людям, которые пытаются управлять человеком и заставляют делать что-то против его воли, рассказала директор барнаульского театра кукол «Сказка» Надежда Васильева.

Надежда Васильева,
директор театра кукол «Сказка»:

Мне посчастливилось видеть «Летучий корабль» на фестивале в Красноярске. Наши дети и мы привыкли к традиционному сюжету. Сейчас же у режиссеров появилась тенденция не дублировать книжный сюжет, а пытаться заложить в нем мысль, которая могла бы побудить ребенка думать, развивать воображение, фантазию.

Представители театра также посоветовали обратить внимание в постановках на работу художника, от которого наполовину зависит успех спектакля.

Лирический балаган по мотивам русских народных сказок «Летучий корабль» в Барнауле покажут 13 октября в 11:00, 13:00 и 15:00.

Также Кемеровский театр кукол повторно покажет «Стойкого оловянного солдатика» на первом фестивале театров кукол «Зазеркалье» 9 ноября.

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