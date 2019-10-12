Кемеровские актеры покажут в Барнауле необычный спектакль «Летучий корабль»

11 октября в столицу Алтайского края по программе «Большие гастроли» приехал Кемеровский театр кукол им. Аркадия Гайдара. Представители театра рассказали, чем будут удивлять барнаульских зрителей.

В день приезда кемеровчане показали спектакль «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Андерсена. По сюжету все козни солдатику, не похожего на всех, строит злой тролль. Он пытается разлучить с его возлюбленной балериной.

Актриса Ирина Салтымакова показывает куклу-балерину Предоставлено altapress.ru

Актриса Ирина Салтымакова показала журналистам, насколько сложно управлять хрупкой гапитно-тростевой куклой.

Ирина Салтымакова,

актриса-кукловод:

Вы можете обратить внимание, какая это трогательная, трепетная куколка. Ею работают три актрисы. У Андерсена балерина бумажная, и наш художник Елена Наполова такую подвижную куклу, которая красиво танцует. Поначалу нам было трудно с ней сработаться, но теперь мы с ней на «ты».

Директор Кемеровского театра кукол Диана Зарипова отметила, что их спектакли отличаются от классических постановок.

Кемеровский театр кукол им. Аркадия Гайдара vk.com/kemkukla

Например, одна из главных идей в «Летучем корабле» знаменитого режиссера Сергея Ягодкина — это умение сказать «Нет» людям, которые пытаются управлять человеком и заставляют делать что-то против его воли, рассказала директор барнаульского театра кукол «Сказка» Надежда Васильева.

Надежда Васильева,

директор театра кукол «Сказка»:

Мне посчастливилось видеть «Летучий корабль» на фестивале в Красноярске. Наши дети и мы привыкли к традиционному сюжету. Сейчас же у режиссеров появилась тенденция не дублировать книжный сюжет, а пытаться заложить в нем мысль, которая могла бы побудить ребенка думать, развивать воображение, фантазию.

Представители театра также посоветовали обратить внимание в постановках на работу художника, от которого наполовину зависит успех спектакля.

Лирический балаган по мотивам русских народных сказок «Летучий корабль» в Барнауле покажут 13 октября в 11:00, 13:00 и 15:00.

Также Кемеровский театр кукол повторно покажет «Стойкого оловянного солдатика» на первом фестивале театров кукол «Зазеркалье» 9 ноября.