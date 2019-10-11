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Культура

«Кровь из ушей»: Бузова ответила на вопрос о прекращении карьеры певицы

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на каверзные вопросы читателей журнала «Starhit». Одна из поклонниц спросила, когда артистка закончит карьеру: «Когда петь перестанешь? Кровь из ушей уже», пишут РИА Новости.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

В ответ Ольга Бузова поблагодарила за такое внимание к ее творчеству.

«То есть вы меня через силу слушаете? Ну, это дорогого стоит. Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное — вызывать эмоции у зрителя», — ответила артистка.

3 октября Ольга Бузова выступила в Барнауле. Во время него она нашла себе «жениха» и чуть не осталась в краевой столице. Артистка также дала изданию altapress.ru эксклюзивное интервью, где рассказала, что обожает выступать в гей-клубах и может ли ее ресторан появиться в Алтайском крае.

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