Как прошла молодёжная выставка «Аз.Арт.Сибирь» в Барнауле и кто победил

15 марта в Барнауле закрыли IX Межрегиональную молодёжную художественную выставку «Аз.Арт. Сибирь — 2019» — крупнейшую за Уралом биеннале живописцев, графиков, скульпторов и дизайнеров. Участники проекта получили награды от жюри, Союза художников, Российской академии художеств, мэрии Барнаула и министерства культуры Алтайского края.

В «Аз.Арт. Сибирь — 2019» приняли участие 278 авторов со всех регионов Сибири, в том числе 75 — из Алтайского края. Всего в экспозиции музея «Город» было представлено 500 работ: живопись, графика, дизайн, скульптура, декоративно-прикладное искусство и искусствоведческие работы. В этом году выставка впервые проводилась с использованием гранта президента РФ, что позволило авторам проекта создать особенное экспозиционное пространство и присудить денежные премии победителям.

Открытие биеннале посетили тысячи гостей, в том числе вип-персоны. И ещё сотни зрителей побывали на выставке за месяц её работы.

На закрытии биеннале десятки участников получили дипломы выставки, а также награды от Союза художников, Союза дизайнеров, Российской академии художеств, министерства культуры Алтайского края и мэрии Барнаула.

Лауреатами биеннале стали живописец Светлана Соловьева и скульптор Денис Михайлов из Новосибирской области, график Николай Поздняков из Омска, мастер по керамике Ирина Рудая из Красноярска, искусствовед Ирина Голято из Иркутска и барнаульский участник выставки — график Иван Быков.

Ещё три участника из Барнаула получили от «Аз.Арта» дипломы первой степени. Это скульптор Иван Мозговой, график Юрий Гребенщиков и искусствовед Виктория Борунова.

Иван Быков ( Алтайский край) Никита Постоялко Иван Быков ( Алтайский край) Никита Постоялко Иван Быков ( Алтайский край) Никита Постоялко Иван Быков ( Алтайский край) Никита Постоялко Ирина Рудая ( Красноярский край) Никита Постоялко Светлана Соловьева ( Новосибирская область) Никита Постоялко Светлана Соловьева ( Новосибирская область) Никита Постоялко Светлана Соловьева ( Новосибирская область) Никита Постоялко Светлана Соловьева ( Новосибирская область) Никита Постоялко Денис Михайлов ( Новосибирская область) Никита Постоялко Денис Михайлов ( Новосибирская область) Никита Постоялко Николай Поздняков ( Омская область) Никита Постоялко

Следующий «Аз.Арт.Сибирь» пройдёт в Барнауле в 2021 году — это будет десятая, юбилейная Межрегиональная молодёжная художественная выставка.