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16 апреля
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Культура

Как прошла молодёжная выставка «Аз.Арт.Сибирь» в Барнауле и кто победил

15 марта в Барнауле закрыли IX Межрегиональную молодёжную художественную выставку «Аз.Арт. Сибирь — 2019» — крупнейшую за Уралом биеннале живописцев, графиков, скульпторов и дизайнеров. Участники проекта получили награды от жюри, Союза художников, Российской академии художеств, мэрии Барнаула и министерства культуры Алтайского края.

Закрытие выставки «Аз.Арт. Сибирь — 2019».
Закрытие выставки «Аз.Арт. Сибирь — 2019».
Никита Постоялко

В «Аз.Арт. Сибирь — 2019» приняли участие 278 авторов со всех регионов Сибири, в том числе 75 — из Алтайского края. Всего в экспозиции музея «Город» было представлено 500 работ: живопись, графика, дизайн, скульптура, декоративно-прикладное искусство и искусствоведческие работы. В этом году выставка впервые проводилась с использованием гранта президента РФ, что позволило авторам проекта создать особенное экспозиционное пространство и присудить денежные премии победителям.

Открытие биеннале посетили тысячи гостей, в том числе вип-персоны. И ещё сотни зрителей побывали на выставке за месяц её работы.

На закрытии биеннале десятки участников получили дипломы выставки, а также награды от Союза художников, Союза дизайнеров, Российской академии художеств, министерства культуры Алтайского края и мэрии Барнаула.

Лауреатами биеннале стали живописец Светлана Соловьева и скульптор Денис Михайлов из Новосибирской области, график Николай Поздняков из Омска, мастер по керамике Ирина Рудая из Красноярска, искусствовед Ирина Голято из Иркутска и барнаульский участник выставки — график Иван Быков.

Ещё три участника из Барнаула получили от «Аз.Арта» дипломы первой степени. Это скульптор Иван Мозговой, график Юрий Гребенщиков и искусствовед Виктория Борунова.

Иван Быков (Алтайский край)
Иван Быков (Алтайский край)
Никита Постоялко
Иван Быков (Алтайский край)
Иван Быков (Алтайский край)
Никита Постоялко
Иван Быков (Алтайский край)
Иван Быков (Алтайский край)
Никита Постоялко
Иван Быков (Алтайский край)
Иван Быков (Алтайский край)
Никита Постоялко
Ирина Рудая (Красноярский край)
Ирина Рудая (Красноярский край)
Никита Постоялко
Светлана Соловьева (Новосибирская область)
Светлана Соловьева (Новосибирская область)
Никита Постоялко
Светлана Соловьева (Новосибирская область)
Светлана Соловьева (Новосибирская область)
Никита Постоялко
Светлана Соловьева (Новосибирская область)
Светлана Соловьева (Новосибирская область)
Никита Постоялко
Светлана Соловьева (Новосибирская область)
Светлана Соловьева (Новосибирская область)
Никита Постоялко
Денис Михайлов (Новосибирская область)
Денис Михайлов (Новосибирская область)
Никита Постоялко
Денис Михайлов (Новосибирская область)
Денис Михайлов (Новосибирская область)
Никита Постоялко
Николай Поздняков (Омская область)
Николай Поздняков (Омская область)
Никита Постоялко

Следующий «Аз.Арт.Сибирь» пройдёт в Барнауле в 2021 году — это будет десятая, юбилейная Межрегиональная молодёжная художественная выставка.

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