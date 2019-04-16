Как прошла молодёжная выставка «Аз.Арт.Сибирь» в Барнауле и кто победил

В «Аз.Арт. Сибирь — 2019» приняли участие 278 авторов со всех регионов Сибири, в том числе 75 — из Алтайского края. Всего в экспозиции музея «Город» было представлено 500 работ: живопись, графика, дизайн, скульптура, декоративно-прикладное искусство и искусствоведческие работы. В этом году выставка впервые проводилась с использованием гранта президента РФ, что позволило авторам проекта создать особенное экспозиционное пространство и присудить денежные премии победителям.
Открытие биеннале посетили тысячи гостей, в том числе вип-персоны. И ещё сотни зрителей побывали на выставке за месяц её работы.
На закрытии биеннале десятки участников получили дипломы выставки, а также награды от Союза художников, Союза дизайнеров, Российской академии художеств, министерства культуры Алтайского края и мэрии Барнаула.
Лауреатами биеннале стали живописец Светлана Соловьева и скульптор Денис Михайлов из Новосибирской области, график Николай Поздняков из Омска, мастер по керамике Ирина Рудая из Красноярска, искусствовед Ирина Голято из Иркутска и барнаульский участник выставки — график Иван Быков.
Ещё три участника из Барнаула получили от «Аз.Арта» дипломы первой степени. Это скульптор Иван Мозговой, график Юрий Гребенщиков и искусствовед Виктория Борунова.
Следующий «Аз.Арт.Сибирь» пройдёт в Барнауле в 2021 году — это будет десятая, юбилейная Межрегиональная молодёжная художественная выставка.