Куда сходить в Барнауле на выходных 15 и 16 июня

15 и 16 июня в краевой столице покажут интерактивный спектакль, устроят шоу в зоопарке и представят несколько выставок. Куда сходить в Барнауле с ребенком, большой компанией, одному или на романтическое свидание — читайте в обзоре altapress.ru .

15 июня в «Лесной сказке» состоится традиционная «Ночь в зоопарке». Посетителям обещают увлекательное шоу. Развлекательную программу «YouTube» с челленджами, флешмобами и танцами проведет ведущий MC Кудрявый. Также гости ночи увидят серебряное шоу Ольги Моруновой и крио-шоу в азотным взрывом. Без внимания не останутся и животные — с ними проведут традиционные эксперименты, показав их ночную жизнь. В финале всех ждет светопиксельное шоу.

Начало в 21:00, стоимость билетов 50−200 рублей.

Световой интерактивный спектакль

Шоу «Игра».

16 июня в АлтГУ покажут современный спектакль-интерактив с лазерным, световым и неоновым шоу «Игра». Это 4600 «умных» светодиодов и 142 метра оптического волокна в костюмах персонажей, 12 метровых светящихся шаров, летающих по залу и визуальные эффекты на огромном экране. По сюжету мальчик Тёма, пообещав маме учить уроки, переписывается с кем-то в интернете и попадает в компьютерную игру. Вернуться домой он сможет, только если пройдёт все уровни «Игры».

Начало в 12:00, АлтГУ, корпус «Д». Стоимость билетов 300−500 рублей.

Выставка барнаульских татуировщиков

Выставка тату-мастеров в музее «Город». Евгения Шехватова.

В музее «Город» работает выставка MAMA PROTIV. Экспозиция объединила живописные и графические полотна, эскизы и фотографии работ десяти барнаульских тату-мастеров (Анна Карпова, Denis Eretik, Бадрова Анастасия, Sasha Shore, Александр Рожнов, Николай Юров, Сергей Белянский, Алина Христенко, Константин Медведев, Дарья Медведева). Работы участников размещены на графитовых досках с говорящими хештегами «это временная», «она через неделю смоется», «мама меня убьет», «бабушка будет в шоке». Выставку задумали с целью показать, что тату-мастер — это прежде всего художник.

Экспозиция открыта до 16 июня. Цена билета: 15−35 рублей.

«Русский проект»

Работы Юрия Юрасова.

В Художественном музее продолжается выставка барнаульского художника Юрия Юрасова. Юрасов работает в жанрах сюжетно-тематической композиции, портрета и натюрморта. Его произведения находятся в крупнейших музеях Сибири и частных собраниях в России и за рубежом. Есть картины художника и в личных коллекциях известных представителей отечественного шоу-бизнеса, например, Ларисы Долиной, Бориса Моисеева, Филипа Киркорова. Выставка в Барнауле включает в себя около 30 произведений, созданных за последние десять лет, и отражает тенденции и метаморфозы, происходящие в творчестве художника.

Стоимость билета 5−30 рублей.

Астрономия индейцев майя

Космос. Астероиды. Звезды СС0

Звезды, храмы и индейцы. Барнаульский планетарий приглашает гостей 16 июня на просмотр полнокупольного мультфильма о древних майя. Зрителям устроят мультимедиа-экскурсию в шесть древних храмов майя — Сан-Хервасио, Чичен-Ица, Ушмаль, Ецна, Паленке и Бонампак, и расскажут, почему было важно ориентировать храмы в соответствии с движением некоторых звезд и планет.

Начало в 13:00, стоимость билетов 80−100 рублей.