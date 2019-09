Мединский «рвал и метал» из-за песенного норматива школьников

По ее словам, список рекомендаций был сформирован после встречи министров культуры и просвещения, на которой они вместе с экспертами обсуждали необходимость изменения ценностей в российских семьях.





«Наши сотрудники допустили колоссальную ошибку. Они арифметически соединили эти несколько десятков мнений экспертов. И получилась абсолютная глупость, некий результат отсева. Да еще и назвали его рекомендуемым списком», — пояснила Манилова.

По ее словам, министр культуры Владимир Мединский «вообще-то терпеть не может никаких списков»: «Он, когда узнал, что есть списки, рвал и метал: «Какие списки? Кто согласовал?».

Манилова назвала сотрудников министерства, опубликовавших рекомендации «подпольщиками», которые «просто сглупили», пишет znak.com.

Накануне стало известно, что документ был удален с сайта.

Памятник В. Высоцкому в Барнауле. Михаил Хаустов

Список

На сайте Минкульта в середине сентября был опубликован проект «культурного норматива школьника», направленного на «духовное, эстетическое и художественное» развитие учеников.

В том числе в файл был включен список музыкальных произведений для изучения.

Это были песни Элвиса Пресли (Jailhouse rock), групп Queen (Bohemian rhapsody), Pink Floyd (Money), The Beatles (All you need is love), ABBA (Dancing Queen), Nirvana (Smells like teen spirit), Виктора Цоя и «Кино» («Перемен, мы ждем перемен»), Владимира Высоцкого («Я не люблю»), «Наутилуса Помпилиуса» («Скованные одной цепью»), Андрея Макаревича и «Машины времени».