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Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у Владимира Путина российский паспорт. Звезда пообещала, что будет «даже более русской, чем Жерар Депардье», — сообщает «Говорит Москва».

Наталья Орейро в клипе "To Russia with Love".
Наталья Орейро в клипе "To Russia with Love".
скриншот видео WOW TV на youtube.com

Как пишет издание, Наталья Орейро появилась на шоу «Вечерний Ургант» в преддверии своего гастрольного тура по России. Она рассказала, что была здесь не менее 15 раз и захотела получить российский паспорт, поэтому в эфире обратилась к президенту.

В ноябре 2018 года Орейро выпустила клип, снятый в подмосковной Балашихе. В нем артистка исполнила песню «В Россию с любовью» на трех языках: русском, испанском и английском. На русском певица смогла исполнить несколько фраз: «в Россию с любовью», «я ваша Наташа», «праздник приходит», «пойте со мной» и «я люблю тебя, Россия».

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