Ну Шукшинский фестиваль приедет певица, спевшая для королевы Елизаветы II

XXI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль в селе Сростки своим концертом завершит известная российская певица Марина Девятова, рассказали в минкульте Алтайского края. Послушать ее можно будет бесплатно на горе Пикет.

Закрытие Шукшинских дней пройдет 27 июля в 16:00 в Сростках. Там подведут итоги кинофестиваля, пройдет вручение литературной премии губернатора Алтайского края.

Марина Девятова споет в завершении программы. Выступать она будет с шоу-балетом «ЯR-dance».

Чем известна Марина Девятова

Марина Девятова — выпускница академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов. Кроме того, она посол русской культуры в странах мира, лауреат международных фестивалей и конкурсов, в том числе «Славянский Базар» и «Народный артист».

«Ей рукоплескали залы Германии, Италии, Франции, Болгарии, Латвии, Эстонии, США, Южной Кореи, Китая, Лаоса, Вьетнама и Монголии. Она пела для королевы Великобритании Елизаветы II и всей ее королевской семьи», — рассказывают в минкульте.