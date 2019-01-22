Объявлен конкурс Демидовского фонда на соискание гуманитарных премий

Алтайская краевая общественная организация по поддержке и развитию науки, культуры и искусства «Демидовский Фонд» объявляет творческий конкурс на присуждение гуманитарных Демидовских премий по итогам 2016−2018 годов.

Заявки на соискание гуманитарных Демидовских премий принимаются до 10 февраля 2019 года в рабочие дни по понедельникам, средам и пятницам с 12 до 14 часов по адресу: 656038, Барнаул, пр. Ленина, 56, офис компании ООО «ЭРА — Действие».

Секретарь Экспертного Совета: Мария Вячеславовна Юртайкина, телефон 8−913−096−90−01.

Из «Положения о проведении конкурса на соискание гуманитарных Демидовских премий»

На соискание гуманитарных Демидовских премий могут быть выдвинуты реализованные за последние годы работы отдельных авторов, групп авторов, творческих коллективов, юридических лица, общественных организации по следующим разделам:

история,

изобразительное искусство,

архитектура,

литература,

музыка , исполнительское и театральное искусство,

исполнительское и театральное искусство, за достижения в промышленном производстве и предпринимательстве.

Повторно Демидовская премия не присуждается, в том числе и по другим разделам. Церемония вручения Демидовских премий состоится в конце февраля 2019 года.

Требования к работам

Форма представления — произвольная в печатном виде. По разделам «История» и «Литература» рукописи не принимаются.

К работам могут быть приложены фото-, аудио-, видеоматериалы.

После принятия решения о присуждении премии , материалы по заявке соискателя могут быть возвращены.

материалы по заявке соискателя могут быть возвращены. Экспертные заключения соискателям не выдаются.

Попечительский Совет Фонда