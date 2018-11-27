Барнаул не вошел в рейтинг городов с высоким качеством жизни. Шнуров обсмеял сам рейтинг

Новый стих на политэкономическую тему опубликовал лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram: он посвящен рейтингу качества жизни городов, составленному по итогам исследования ученых и опубликованному « Российской газетой ». Барнаул попал в это исследование. Но не попал в стих.

Какие города исследовали?

Городами с самым высоким качеством жизни исследование признало Тюмень (первое место), Грозный (второе), Москва (третье), Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут, сообщила «Российская газета».

Исследование это провел Финуниверситет при правительстве РФ. Ученые опросили жителей 78 городов с населением более 250 тыс. человек, в том числе барнаульцев.

О чем спрашивали?

Горожанам задавали вопросы о качестве медицины, дорог, удобстве и т.п. На первом месте Тюмень оказалась по итоговому индексу — она не заняла первое место ни по одной позиции. А Барнауле не вошел ни в первую десятку, ни хотя бы тридцатку.

По разным показателям он занял места от 31-го (оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения населения и самооценка жителями своего уровня дохода) до 63-го (развитие культуры и образования). Так что, в общем-то, понятно, почему Шнуров не сложил о нем стихов. Но у нас еще все впереди.

Сергей Шнуров прогулялся по барнаульскому туркластеру. 5 июня 2018 года. www.instagram.com/allah.global

О чем написал Шнуров

Сергей Шнуров в своем Instagram, понятное дело, высмеял рейтинг.

В Москве, конечно, боле-мене,

Но как прекрасно жить в Тюмени!

…

Да, без иронии, вот это,

Российская строчит газета.

И из столицы поезд мчится,

В Тюмень и в Грозный прут девицы.

… Шустры девахи! Каковы!

Все валят валом из Москвы.

Не нужно больше им Италий.

Газет росийских не читали?

Как ни странно, некоторые его друзья по соцсети с ним всерьез спорили.