Барнаул не вошел в рейтинг городов с высоким качеством жизни. Шнуров обсмеял сам рейтинг

Какие города исследовали?
Городами с самым высоким качеством жизни исследование признало Тюмень (первое место), Грозный (второе), Москва (третье), Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут, сообщила «Российская газета».
Исследование это провел Финуниверситет при правительстве РФ. Ученые опросили жителей 78 городов с населением более 250 тыс. человек, в том числе барнаульцев.
О чем спрашивали?
Горожанам задавали вопросы о качестве медицины, дорог, удобстве и т.п. На первом месте Тюмень оказалась по итоговому индексу — она не заняла первое место ни по одной позиции. А Барнауле не вошел ни в первую десятку, ни хотя бы тридцатку.
По разным показателям он занял места от 31-го (оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения населения и самооценка жителями своего уровня дохода) до 63-го (развитие культуры и образования). Так что, в общем-то, понятно, почему Шнуров не сложил о нем стихов. Но у нас еще все впереди.
О чем написал Шнуров
Сергей Шнуров в своем Instagram, понятное дело, высмеял рейтинг.
В Москве, конечно, боле-мене,
Но как прекрасно жить в Тюмени!
…
Да, без иронии, вот это,
Российская строчит газета.
И из столицы поезд мчится,
В Тюмень и в Грозный прут девицы.
…
Шустры девахи! Каковы!
Все валят валом из Москвы.
Не нужно больше им Италий.
Газет росийских не читали?
Как ни странно, некоторые его друзья по соцсети с ним всерьез спорили.