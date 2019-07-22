Программный директор Шукшинского кинофестиваля рассказал, как выбирают лучшие фильмы

Уже завтра, 23 июля, на Алтае стартует 21-й Шукшинский кинофестиваль, на котором покажут и полнометражные , и короткометражные фильмы. Программный директор фестиваля и руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин рассказал altapress.ru о том, почему короткометражки более хулиганские и как отбирают фильмы для конкурсного показа.

Полигон для экспериментов

— Еще недавно считалось, что короткометражки — это второй сорт, к нему относились как к «младшему брату». Сегодня это совершенно отдельный жанр, иногда превосходящий по качеству полный метр.

В коротком метре работают режиссеры полного. Для них — это новый полигон для экспериментов с новыми трендами и темами. Например, в прошлом году Владимир Котт получил гран-при Шукшинского кинофестиваля за полный метр. А в этом году представляет свою короткометражку «Мама».

Даже маститые режиссеры не стесняются снимать короткие фильмы и заявлять их на фестивалях. Тем более есть темы, которые невозможно развернуть на «длинном» фильме.

Торговля в Сростках. Анна Зайкова , altapress.ru

Фильмы как дети

— Как программный директор я не могу сказать, что какой-то фильм мне больше всего понравился, потому что они все — мои родные «дети», я их сам отбирал. Конечно, у меня есть какие-то вкусовые предпочтения, но специфика моей работы в том, чтобы оставлять свои предпочтения на дальнем плане.

Кроме того, нужно руководствоваться общим состоянием российского кинематографа, трендами и тенденциями развития регионального кино.

У нас в программе два хороших фильма из регионов: из Республики Алтай -«Изгородь» Миши Кулунакова, из Новосибирска — «Андрей» Дениса Казанцева. Они появятся в прокате не потому, что нам захотелось сделать приятное нашим соседям, а потому, что качественный уровень регионального кинематографа действительно вырос.

Раньше все начиналось с таких крупных и богатых центров как Якутия и Татарстан. За один год в якутский прокат выходят несколько десятков хороших фильмов, которые в целом окупаются. Сейчас Новосибирск, Республика Алтай, Томск и Кемерово снимают достойное кино.

Сростки во время Шукшинского кинофестиваля. altapress.ru

Девочка и мальчик

— К сожалению, ты не всегда можешь взять на фестиваль понравившиеся фильм, потому что тебя ограничивают условия премьерного показа, продюсерские и прокатные условия. Сейчас это большой бизнес. Тем не менее, в этом году программа фестиваля очень сильная и сбалансированная.

В 2019 году были заявки нескольких замечательных работ на военную тематику. Но представьте, мы возьмем, например, все эти пять прекрасных фильмов про войну и у нас получится военно-патриотический фестиваль. Поэтому нужен некий баланс.

В программе этого года два фильма на военную тематику: «Война Анны» Алексея Федорченко и «Солдатик» Виктории Фанасютина — это определенного рода рифма. В первом фильме героиня — девочка, во втором — мальчик. Это некие две стороны одной медали. И вот эта рифма позволяет очень гармонично воспринимать фильмы в контексте всей программы.

Как встречали VIP-персон в Сростках. Анна Зайкова , altapress.ru

В сапогах и фуфайке

— Когда мы отбираем фильмы, мы опираемся на социально-нравственную направленность киноработ и наследие нашего Василия Макаровича.

У программы короткого метра есть нюансы: во-первых, отбор программы курирует Молодежный центр кинематографистов Алтая, во-вторых, в основном короткометражками занимаются молодые ребята-выпускники. Поэтому в программе видна эта энергия молодости, в некотором случае даже хулиганство.

Я всегда говорю: если полный метр — это зрелый Шукшин, то короткий метр — это молодой Шукшин, который в сапогах и фуфайке, с этой своей деревенской удалью приехал поступать во ВГИК".

И всегда в этих фильмах должен быть посыл молодому поколению, не поучительный и назидательный, а доносящий какую-то полезную мысль. Именно на это мы обращаем внимание при составлении программы.

Как встречали VIP-персон в Сростках. Анна Зайкова , altapress.ru

Старое-новое

— Шукшинский кинофестиваль возник в 1999 году и стал частью «Шукшинских дней на Алтае». А все начиналось с Шукшинских чтений, им уже 42 года. Я помню, как мне было пять лет, и я с родителями приезжал на Пикет. Кушал мороженку, пил лимонад и, естественно, ничего не понимал: какие-то дяди читали стихи и отрывки из произведений Шукшина.

Это гигантское наследие и традиция Шукшинских чтений оказали влияние и на кинофестиваль. Для меня, безусловно, это огромная ответственность за то, какие фильмы мы покажем, какой в них будет посыл, какое настроение должно быть на фестивале. При этом важно не забывать, что киноленты должны быть современные, актуальные и интересные зрителю.

Фильм-открытие

— Думаю, что картина «Последнее испытание» Алексея Петрухина действительно станет самой актуальной в программе полного метра. Это всероссийская премьера и фильм-открытие, это кино, сочетающее в себе шукшинское наследие и культурно-нравственный посыл. Именно зрительское кино, которое обращается к духовным глубинным пластам, очень важно в формировании программы.

Данил Филипчук