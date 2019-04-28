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Культура

Режиссер оскароносной «Зеленой книги» снимет фильм о войне

Режиссер оскароносной драмы «Зеленая книга» Питер Фаррелли снимает фильм про войну во Вьетнаме, пишет film.ru. Фаррелли перенесет на большой экран еще одну историю о дружбе.

"Зеленая книга".
"Зеленая книга".
Кадр из фильма

В основе сюжета нового фильма Фаррелли лежит книга Джона «Чика» Донохью «The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War» (Величайшая поездка с пивом: настоящая история дружбы, которая сильнее войны). Произведение рассказывает основанную на реальных событиях историю ветерана Вьетнамской войны, который в 1967 году отправляется в Нью-Йорк, чтобы угостить своих боевых товарищей пивом.

Сообщается, что соавторами сценария будут выступать Брайан Керри и Пит Джонс.

Знаковая кинокартина Фаррелли «Зеленая книга» стала самым коммерчески успешным оскароносным фильмом в России за последние время. Проект смог собрать в прокате 550 миллионов рублей. Изначальные прогнозы экспертов пророчили кассовые сборы в 60 миллионов рублей.

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