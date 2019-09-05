Шукшин, Америка и Супер-Елка: чем главный театр Алтайского края удивит зрителей в новом сезоне

Краевой театр драмы откроется для зрителей 6 сентября и представит премьеру режиссера Максима Астафьева по рассказам Василия Шукшина «И разыгрались же кони в поле…». К работе над другими спектаклями театра в этом сезоне приглашены и новые, и уже хорошо знакомые постановщики. На сцене появится пронзительная военная драма и история американцев от лауреата Пулитцеровской премии.

Репетиции спектакля "И разыгрались же кони в поле...".

Премьера сезона

Режиссер «И разыгрались же кони в поле…» Максим Астафьев говорит, что хочется составить откровенный разговор со зрителем о самом важном. Постановка обещает быть масштабной и «густонаселенной» — там заняты 28 артистов.

В основе спектакля 10 рассказов Шукшина, один из которых — «Верую!» — будет «обрамлять» постановку, служить неким связующим началом для всего.

Над этим спектаклем театр работает с художником из Санкт-Петербурга Анастасией Котовой — ученицей известного и признанного мастера Эдуарда Кочергина. Анастасия уже делала сценографию к сказке «12 месяцев» в театре драмы.

Кроме того, над спектаклем трудится художник по свету Денис Солнцев — лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Репетиции спектакля «И разыгрались же кони в поле…». Театр драмы.

«Большие гастроли»

12−15 сентября Театр драмы участвует в программе «Большие гастроли» в третий раз. Федеральный центр гастрольной деятельности при поддержке Минкульта в сентябре 2019 года организует обмен между Алтайским театром драмы и Тверским академическим театром драмы, который покажет на барнаульской сцене два спектакля в постановке Александра Сафронова — «Ужин дураков» и «Энергичные люди».

Пьесу «Ужин дураков» написал французский сценарист, драматург и режиссер Франсис Вебер. Он известен российским зрителям как автор популярных комедий «Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка», «Папаши», «Невезучие», «Зануда», «Ягуар», в которых снимались звезды французского кинематографа: Пьер Ришар, Жан Рено, Жерар Депардье, Жак Брель, Лино Вентура.

Главный герой спектакля «Ужин дураков» Пьер Брошан каждую среду с приятелями устраивают ужин, на который приглашают «недотеп» и соревнуются, «чей дурнее». Победитель получает приз. Эта забава — главное увлечение Пьера. Но однажды очередным «кандидатом в призеры» оказывается Франсуа Пиньон, который путает все карты главного героя.

«Энергичные люди» — история о чете Кузькиных и их друзьях, с которыми произошла непредвиденная ситуация — не нуждается в представлениях. В советское время постановки по этой пьесе вошли в репертуар многих театров страны и до сих не покидают театральные подмостки.

Театр драмы. altapress.ru.

Фестиваль шукшинских спектаклей

18−26 сентября в Барнауле впервые пройдет Всероссийский фестиваль спектаклей по произведениям В.М. Шукшина «Здравствуйте, люди!», его приурочили к 90-летию знаменитого писателя и кинодеятеля.

Также 20 сентября на фестивале покажут премьеру нашего театра «И разыгрались же кони в поле…».

Всего театралов ждет парад из семи спектаклей по прозе Шукшина, которые посмотрят почти 5000 зрителей, 34 рассказа автора в различных режиссерских версиях и 200 участников фестиваля — актеров, режиссеров, художественных руководителей и работников сцены из Москвы, Твери, Омска и Новокузнецка.

Подробную программу фестиваля смотрите на сайте театра.

«И разыгрались же кони в поле…», Алтайский краевой театр драмы altdrama.ru/

Губернаторская елка

Неизменным режиссером новогодних представлений в театре драмы много лет остается Максим Астафьев.

Любовь Березина,

директор театра драмы:

Министерство образования очень жестко подходит с требованиями к детским спектаклям, жестко регламентируя, что там должно быть, а что не должно. От Максима Ивановича все в восторге. В этом году приключения будут космическими.

Коллектив театра во главе с ведущей актрисой Еленой Кегелевой готовит программу для взрослых, но подробности держат в секрете даже от самого директора театра.

Репетиции спектакля «И разыгрались же кони в поле…». Театр драмы.

Американская история

Режиссер Марина Глуховская, известная барнаульцам по спектаклю «Время женщин», будет ставить на сцене театра драмы «Лучшие годы вашей жизни» Уильяма Сарояна. Это трогательная, щемящая зарисовка из жизни Нью- Йорка 1939 года.

За один день проведенный в дешевом кафе проходит череда лиц и судеб. Кто-то делает очередную попытку начать жить, чья-то жизнь подошла или подходит к концу, для кого-то описываемый момент и есть жизнь.

В 1940 году за «Лучшие годы вашей жизни» Сароян был удостоен Пулитцеровской премии, но отказался от нее.

«Есть надежда, что это будет очень интересно и достойно, — говорит Любовь Березина. — Потому что этого режиссера мы знаем».

Спектакль «Время женщин» в театре драмы. altdrama.ru.

Во славу и память

2020-й объявлен президентом Годом памяти и славы. «Драма» решила не проходить мимо такого повода: на сцене воплотят роман Альберта Лиханова «Непрощенная» — трагическую историю взаимоотношений немецкого солдата и русской деревенской девочки, которая «росла светлой красавицей».

Сейчас коллектив авторов пишет инсценировку. Режиссером станет Евгений Гомоной, актер Московского Губернского театра, барабанщик и гитарист, участник группы «Обе-Рек».

Вечная классика Гоголя

Весной театр продолжит работу с московским режиссером Алексеем Шавловым, который успешно дебютировал на сцене «драмы» в прошедшем сезоне со спектаклем «Идеальный муж».

На этот раз Алексей возьмется ставить одну из известнейших русских пьес — «Ревизора» Николая Гоголя. Работа над спектаклем начнется в самом конце этого сезона, премьера пройдет уже в следующем — в сентябре 2020 года.

Театр драмы. altapress.ru.

Театральные реплики

В этом сезоне театр драмы продолжит цикл читок «Время Ч», уделяя больше внимания современной драматургии, а также начнет новый проект «Реплика».

Это будет образовательный цикл из пяти встреч зрителей с филологами и театроведами. Он адресован зрителям, которые хотят больше узнать об авторах пьес, по которым ставятся спектакли, и эпохе создания того или иного произведения. «Реплика» — это не просто лекции, а диалоги о времени и драматургах преподавателей университетов со зрителями.