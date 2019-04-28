Сибиряк выточил пасхальное яйцо на кончике карандаша

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин к Пасхе выточил яйцо из грифеля простого карандаша. Высота микроминиатюры — не больше миллиметра, пишет НГС.

«Выточена она из карандаша диаметром полмиллиметра, а высота, по-моему, около миллиметра получилась, может, чуть больше. Делается она достаточно быстро, потому что инструментарий весь есть и технология отработана, поэтому много времени это не заняло», — рассказал изданию микроминиатюрист.

Процесс создания микроминиатюры Владимир Анискин снял на видео и выложил 28 апреля на своей странице «ВКонтакте».

Автор признался, что выполнил микроминиатюру, чтобы подарить её отцу Сергию, настоятелю Прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы, но пока не успел вручить. Где она будет храниться и будет ли открыта для публики, будет решать священник.

Ранее в апреле Владимир Анискин прославился и попал в Книгу рекордов России, сделав самую маленькую в стране копию известного петербургского памятника.