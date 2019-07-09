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9 июля 25°C

7 советов. Барнаульский искусствовед рассказала, как смотреть на картины и понимать их

Проект «ArtЛекторий» называет себя «новым форматом интеллектуального досуга в Барнауле». Лектор — искусствовед Лидия Рыжова — не только показывает живопись, но дает ключи к пониманию искусства. Как вместо голой женщины увидеть Венеру, а вместо слонов на тонких ножках искушение монаха и почему нужно следить за взглядами персонажей — в материале altapress.ru.

Галерея. Искусство.
Галерея. Искусство.
СС0

«Очень странно вообще ходить в музей», — говорит Лидия. Слушатели кивают в подтверждение: картины можно посмотреть и на экране смартфона. Но в итоге вместе с лектором все приходят к тому, что живопись дает что-то сверх обыденной реальности. «Ни одна вещь на картине не появляется просто так», — уверена Лидия. Хоть живопись и не складывается из букв, но ее язык можно прочитать.

Прочитай название

Это объяснит многое. На холсте уже не просто голая женщина в гигантской раковине, а рождение Венеры. А если изучить римские мифы, то через каждую деталь композиции можно прочитать всю историю богини.

Венера еще не знает, но из дерева в углу картины появится ее возлюбленный Адонис. Цветы вокруг вырастут из слез Венеры, когда она будет оплакивать гибель Адониса. Это пример синтеза искусств: к сюжетным картинам сложно подступиться без книги в руках.

Сальвадор Дали. Искушение Святого Антония.
Сальвадор Дали. Искушение Святого Антония.
Muzei-Mira.com.

Касается это и более экспериментальных работ. Сюрреалистичное нечто на картине Сальвадора Дали на самом деле показывает искушение святого Антония. Гуглим и узнаем: святой Антоний — один из первых монахов-отшельников, проведший много времени в пустыне. Во время этого он не только налагал на себя обеты, но и боролся с дьяволом, пытавшимся искусить его дурными мыслями. Это переносит картину в плоскость духовной борьбы человека, в которую Дали вложил и близкие ему образы.

Страна и год создания дадут контекст

Художники часто говорят об актуальных событиях. Картина Теодора Жерико «Плот „Медузы“» раньше называлась просто «Кораблекрушение», но французам в 1819 году не нужно было объяснять, что конкретно имеется в виду. Общество было недовольно реставрацией в стране монархии.

Гибель фрегата «Медуза» у берегов Сенегала по вине капитана, получившего свою должность благодаря лояльности императору, еще сильнее подогрело революционные настроения. Зная это, можно увидеть в картине не только вечный пафос борьбы за жизнь, но и мощное политическое содержание.

Аркадий Рылов. В голубом просторе.
Аркадий Рылов. В голубом просторе.
wikipedia.org.

Историческая трактовка может коснуться даже картины, которая, как кажется, изображает что-то отвлеченное. В сложное для России и всего мира время, в 1918 году, Аркадий Рылов пишет светлую картину «В голубом просторе». Лебеди, фрегат, облака — ничего политического, ничего авангардного. Однако советские искусствоведы часто объясняли позитивный настрой работы как приветствие художником Октябрьской революции.

Видеть вещи, а за ними идеи

Сложно изобразить время или смерть. На помощь приходят аллегории — песочные часы и череп сами все скажут. Художники создали полноценный язык, где каждой вещи предписывалось одно или несколько значений.

На картине Ганса Гольбейна Младшего «Послы» героев характеризуют: одежда (богатство), книга гимнов (образование), лютня (интерес к искусству), глобус и астрономические инструменты (научное познание).

Ганс Гольбейн Младший. Послы.
Ганс Гольбейн Младший. Послы.
infocentereurope.ru.

Кажется, что Гольбейн прославляет земные достижения людей. Только странное пятно маячит на переднем фоне — если посмотреть на него сбоку, оно превратится в череп, который заслонит собой послов и их интеллигентные атрибуты. Помни о смерти — таков посыл.

Отношения персонажей

Рассматривать героев нужно в сочетании друг с другом. У Пьера-Поля Прюдона есть несколько картин с Купидоном, но не везде он положительный персонаж. На первой влюбленная пара проходит мимо завлекающей богатством девушки, но на второй любовь и плотское влечение приводят к раскаянию: посмотрите на мрачную фигуру за спинами любовников.

Правда, всегда есть риск ошибиться. Старые художники иногда рисовали в образах мифологических героев заказчиков или своих близких, и тогда трактовки сюжета в духе античности не имеют смысла.

Рафаэль. Афинаская школа.
Рафаэль. Афинаская школа.
muzei-mira.com.

Если герои картин вам незнакомы, стоит понаблюдать за их действиями и взглядами. Иногда художники пишут свои автопортреты на многофигурных картинах: Рафаэля можно найти среди персонажей «Афинской школы» по прямому взгляду на зрителя.

Всегда интересно разглядывать персонажей работ Питера Брейгеля: они буквально изображают значения нидерландских пословиц. Женщина привязывает дьявола к подушке — это означает упрямство, преодолевающее все.

Композиция подскажет, кто главный

Есть несколько способов оценить пространство картины, чтобы понять ее символику.

Построение геометрической фигуры между частями изображения

Мадонна Рафаэля вместе с папой Сикстом II и святой Варварой образует треугольник — Мадонна над ними, над миром. У Леонардо же персонажи образуют пирамиду, да и Богоматерь находится не в небесах. Как пирамида крепко стоит на земле, так и Мадонна становится ближе к людям, ближе к нашему миру.

Александр Иванов. Явление Христа народу.
Александр Иванов. Явление Христа народу.
ar.culture.ru.

Правило золотого сечения, или разбиение картины на трети

На пересечении линий может находиться самое важное, как на картине Александра Иванова «Явление Христа народу»: Иисус не в центре, но в самом гармоничном для него месте.

Наблюдение за взглядами персонажей

Так можно понять, например, кто кого любит. Или ненавидит, как у Сурикова. Вся картина «Утро стрелецкой казни» как бы нанизана на дуэль взглядов Петра Первого и стрельца в белой рубахе.

Перепись изображенного

Если смысл картины не пришел к вам после предыдущих шагов, то можно очень внимательно рассмотреть ее и зафиксировать каждую изображенную деталь.

Ричард Гамильтон. Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?
Ричард Гамильтон. Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?
artchive.ru.

У Ричарда Гамильтона на картине «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?», написанной в середине 50-х годов XX века, можно увидеть много примет зарождающейся поп-культуры: люди как с обложки, домашняя техника, огни ночного города за окном.

Но у комнаты нет потолка, над ней навис пугающий Марс. Красная планета, символ коммунистической угрозы, боязнь которой в 50-е достигала своего пика. Весь уютный мир Запада может разрушиться, и никакая крыша не защитит.

Не забудьте про эмоции

Всем предыдущим шагам можно научить. Этому — нет. Только индивидуальный чувственный опыт может влюбить в картину, особенно если он связан с личными переживаниями.

Исаак Левитан. Облака.
Исаак Левитан. Облака.
www.wikiart.org.

Лидия поделилась своим опытом: поступив в университет, она увидела в барнаульском музее этюд Исаака Левитана «Облака». Чувство начала большой и прекрасной жизни наложилось на легкость пейзажа. С тех пор «Облака» каждый раз воскрешают у Лидии это ощущение, которое она могла и забыть, не увидев Левитана.

Куда сходить в Барнауле

Лидия Рыжова порекомендовала читателям altapress.ru выставки, на которые можно сходить прямо сейчас и потренировать умение смотреть на искусство.

— Государственный художественный музей: Юрий Люкшин, выставка «Коты для умножения доброты»;

— Музей «Город»: выставка Алексея Чеканова;

— Библиотека им. В. Я. Шишкова: коллективный проект «TERRA: Камчатка», где фотографии Дарьи Малицкой дополнены графикой Станислава Подусенко и текстами об истории и суровой природе этого полуострова.

Федор Журавлев.

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