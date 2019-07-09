7 советов. Барнаульский искусствовед рассказала, как смотреть на картины и понимать их

Проект «ArtЛекторий» называет себя «новым форматом интеллектуального досуга в Барнауле». Лектор — искусствовед Лидия Рыжова — не только показывает живопись, но дает ключи к пониманию искусства. Как вместо голой женщины увидеть Венеру, а вместо слонов на тонких ножках искушение монаха и почему нужно следить за взглядами персонажей — в материале altapress.ru.

«Очень странно вообще ходить в музей», — говорит Лидия. Слушатели кивают в подтверждение: картины можно посмотреть и на экране смартфона. Но в итоге вместе с лектором все приходят к тому, что живопись дает что-то сверх обыденной реальности. «Ни одна вещь на картине не появляется просто так», — уверена Лидия. Хоть живопись и не складывается из букв, но ее язык можно прочитать.

Прочитай название

Это объяснит многое. На холсте уже не просто голая женщина в гигантской раковине, а рождение Венеры. А если изучить римские мифы, то через каждую деталь композиции можно прочитать всю историю богини.

Венера еще не знает, но из дерева в углу картины появится ее возлюбленный Адонис. Цветы вокруг вырастут из слез Венеры, когда она будет оплакивать гибель Адониса. Это пример синтеза искусств: к сюжетным картинам сложно подступиться без книги в руках.

Сальвадор Дали. Искушение Святого Антония. Muzei-Mira.com.

Касается это и более экспериментальных работ. Сюрреалистичное нечто на картине Сальвадора Дали на самом деле показывает искушение святого Антония. Гуглим и узнаем: святой Антоний — один из первых монахов-отшельников, проведший много времени в пустыне. Во время этого он не только налагал на себя обеты, но и боролся с дьяволом, пытавшимся искусить его дурными мыслями. Это переносит картину в плоскость духовной борьбы человека, в которую Дали вложил и близкие ему образы.

Страна и год создания дадут контекст

Художники часто говорят об актуальных событиях. Картина Теодора Жерико «Плот „Медузы“» раньше называлась просто «Кораблекрушение», но французам в 1819 году не нужно было объяснять, что конкретно имеется в виду. Общество было недовольно реставрацией в стране монархии.

Гибель фрегата «Медуза» у берегов Сенегала по вине капитана, получившего свою должность благодаря лояльности императору, еще сильнее подогрело революционные настроения. Зная это, можно увидеть в картине не только вечный пафос борьбы за жизнь, но и мощное политическое содержание.

Аркадий Рылов. В голубом просторе. wikipedia.org.

Историческая трактовка может коснуться даже картины, которая, как кажется, изображает что-то отвлеченное. В сложное для России и всего мира время, в 1918 году, Аркадий Рылов пишет светлую картину «В голубом просторе». Лебеди, фрегат, облака — ничего политического, ничего авангардного. Однако советские искусствоведы часто объясняли позитивный настрой работы как приветствие художником Октябрьской революции.

Видеть вещи , а за ними идеи

Сложно изобразить время или смерть. На помощь приходят аллегории — песочные часы и череп сами все скажут. Художники создали полноценный язык, где каждой вещи предписывалось одно или несколько значений.

На картине Ганса Гольбейна Младшего «Послы» героев характеризуют: одежда (богатство), книга гимнов (образование), лютня (интерес к искусству), глобус и астрономические инструменты (научное познание).

Ганс Гольбейн Младший. Послы. infocentereurope.ru.

Кажется, что Гольбейн прославляет земные достижения людей. Только странное пятно маячит на переднем фоне — если посмотреть на него сбоку, оно превратится в череп, который заслонит собой послов и их интеллигентные атрибуты. Помни о смерти — таков посыл.

Отношения персонажей

Рассматривать героев нужно в сочетании друг с другом. У Пьера-Поля Прюдона есть несколько картин с Купидоном, но не везде он положительный персонаж. На первой влюбленная пара проходит мимо завлекающей богатством девушки, но на второй любовь и плотское влечение приводят к раскаянию: посмотрите на мрачную фигуру за спинами любовников.

Правда, всегда есть риск ошибиться. Старые художники иногда рисовали в образах мифологических героев заказчиков или своих близких, и тогда трактовки сюжета в духе античности не имеют смысла.

Рафаэль. Афинаская школа. muzei-mira.com.

Если герои картин вам незнакомы, стоит понаблюдать за их действиями и взглядами. Иногда художники пишут свои автопортреты на многофигурных картинах: Рафаэля можно найти среди персонажей «Афинской школы» по прямому взгляду на зрителя.

Всегда интересно разглядывать персонажей работ Питера Брейгеля: они буквально изображают значения нидерландских пословиц. Женщина привязывает дьявола к подушке — это означает упрямство, преодолевающее все.

Композиция подскажет , кто главный

Есть несколько способов оценить пространство картины, чтобы понять ее символику.

Построение геометрической фигуры между частями изображения

Мадонна Рафаэля вместе с папой Сикстом II и святой Варварой образует треугольник — Мадонна над ними, над миром. У Леонардо же персонажи образуют пирамиду, да и Богоматерь находится не в небесах. Как пирамида крепко стоит на земле, так и Мадонна становится ближе к людям, ближе к нашему миру.

Александр Иванов. Явление Христа народу. ar.culture.ru.

Правило золотого сечения , или разбиение картины на трети

На пересечении линий может находиться самое важное, как на картине Александра Иванова «Явление Христа народу»: Иисус не в центре, но в самом гармоничном для него месте.

Наблюдение за взглядами персонажей

Так можно понять, например, кто кого любит. Или ненавидит, как у Сурикова. Вся картина «Утро стрелецкой казни» как бы нанизана на дуэль взглядов Петра Первого и стрельца в белой рубахе.

Перепись изображенного

Если смысл картины не пришел к вам после предыдущих шагов, то можно очень внимательно рассмотреть ее и зафиксировать каждую изображенную деталь.

Ричард Гамильтон. Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными , такими привлекательными? artchive.ru.

У Ричарда Гамильтона на картине «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?», написанной в середине 50-х годов XX века, можно увидеть много примет зарождающейся поп-культуры: люди как с обложки, домашняя техника, огни ночного города за окном.

Но у комнаты нет потолка, над ней навис пугающий Марс. Красная планета, символ коммунистической угрозы, боязнь которой в 50-е достигала своего пика. Весь уютный мир Запада может разрушиться, и никакая крыша не защитит.

Не забудьте про эмоции

Всем предыдущим шагам можно научить. Этому — нет. Только индивидуальный чувственный опыт может влюбить в картину, особенно если он связан с личными переживаниями.

Исаак Левитан. Облака. www.wikiart.org.

Лидия поделилась своим опытом: поступив в университет, она увидела в барнаульском музее этюд Исаака Левитана «Облака». Чувство начала большой и прекрасной жизни наложилось на легкость пейзажа. С тех пор «Облака» каждый раз воскрешают у Лидии это ощущение, которое она могла и забыть, не увидев Левитана.

Куда сходить в Барнауле

Лидия Рыжова порекомендовала читателям altapress.ru выставки, на которые можно сходить прямо сейчас и потренировать умение смотреть на искусство.

— Государственный художественный музей: Юрий Люкшин, выставка «Коты для умножения доброты»;

— Музей «Город»: выставка Алексея Чеканова;

— Библиотека им. В. Я. Шишкова: коллективный проект «TERRA: Камчатка», где фотографии Дарьи Малицкой дополнены графикой Станислава Подусенко и текстами об истории и суровой природе этого полуострова.

Федор Журавлев.