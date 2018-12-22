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Стали известны худшие фильмы 2018 года

Эксперты журнала The Hollywood Reporter назвали худшие фильмы 2018 года, пишут РИА Новости.

Кадр из фильма "Робин Гуд. Начало".
Кадр из фильма "Робин Гуд. Начало".
kinopoisk.ru.

Лидером антирейтинга стала криминальная драма «Кодекс Готти» Кевина Конноли с Джоном Траволтой в главной роли. По словам кинокритиков, сценарий фильма в некоторых моментах вызывает смех, а в других — просто нагоняет скуку.

На втором месте списка — картина Отто Батхерста «Робин Гуд: Начало». Эксперты отмечают, что фильм настолько плох, что его создатели должны «публично» покаяться. На третьей строчке рейтинга оказалась лента «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули.

Пятерку неудачных фильмов замыкают «Сама жизнь» Дэна Фогельмана и «Веном» Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли.

Напомним, ранее Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы уходящего года.

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