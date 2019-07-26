Топ-8 фильмов августа, которые надо посмотреть в кинотеатрах

В августе любители кино увидят ожидаемое продолжение мегапопулярной франшизы «Форсаж», новинку от Тарантино, продолжение приключений знаменитых «энгри бёрдс». И немного ужасов, конечно. Те, кто не смог попасть на фильм «Последнее испытание» на Шукшинском фестивале в Барнауле, смогут посмотреть его во время всероссийской премьеры.

Форсаж: Хоббс и Шоу

С 1 августа. Великобритания, США, 2019. Режиссер: Дэвид Литч. В ролях: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен, Эйса Гонсалес, Эдди Марсан.

Люк Хоббс — американский элитный спецагент, он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу — британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток. Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.

Однажды в Голливуде

С 8 августа. Великобритания, США, Китай, 2019. Режиссер: Квентин Тарантино. В ролях: Майя Хоук, Остин Батлер, Марго Робби, Сидни Свини, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Маргарет Куэлли, Дакота Фаннинг, Тимоти Олифант, Аль Пачино.

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Дора и Затерянный город

С 8 августа. Австралия, США, 2019. Режиссер: Джеймс Бобин. В ролях: Изабела Монер, Бенисио Дель Торо, К’Орианка Килчер, Ева Лонгория, Дэнни Трехо, Майкл Пенья.

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти.

Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации.

Angry Birds 2

С 15 августа. Финляндия, США, 2019. Режиссер: Туроп Ван Орман. В ролях: Аквафина, Дав Камерон, Билл Хейдер, Питер Динклэйдж, Тиффани Хэддиш, Дэнни МакБрайд.

Птицы узнали о существовании голодных зеленых свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг — Зета, обитательница третьего, замерзшего острова.

Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в теплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.

Эбигейл

С 22 августа. Россия, 2019. Режиссер: Александр Богуславский. В ролях: Эдди Марсан, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Риналь Мухаметов, Глеб Бочков, Марта Тимофеева, Никита Тарасов, Ксения Кутепова.

Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет.

Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности.

Падение ангела

С 22 августа. США, 2019. Режиссер: Рик Роман Во. В ролях: Морган Фриман, Пайпер Перабо, Джада Пинкетт Смит, Лэнс Реддик, Ник Нолти, Дэнни Хьюстон, Тим Блейк Нельсон.

На президента США совершено покушение, главный обвиняемый — верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.

Последнее испытание

С 29 августа. Россия, 2018. Режиссер: Алексей А. Петрухин. В ролях: Ирина Купченко, Ирина Алферова, Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Елена Захарова, Иван Кокорин, Беслан Терекбаев, Алиса Гребенщикова, Михаил Евланов, Игорь Жижикин.

На сцене, где должна была пройти премьера мюзикла, разыгралась драма… Люди шли на праздник — веселый, яркий, а оказались лицом к лицу со смертью. Они, ставшие заложниками, сумевшие пройти страшное испытание, сохранив человеческое достоинство и мужество — обычные люди, ставшие героями. Подробнее о фильме здесь.

Я иду искать

С 29 августа. США, 2019. Режиссеры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт. В ролях: Самара Уивинг, Энди МакДауэлл, Марк О’Брайэн, Адам Броди, Генри Черни, Никки Гуаданьи, Мелани Скрофано.

Юная невеста — теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть.